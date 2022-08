Enrique Iglesias ha viajado a Madrid para estar con su madre y su hermana Tamara. Todos han despedido a la abuela, Beatriz Arrastia, en casa. Era una mujer discreta, alejada de la fama de su hija, Isabel Preysler (que en 2021 ha cumplido 70 años), y sus nietos: Chabeli, Enrique, Julio (los hijos que Isabel tuvo con Julio Iglesias), Tamara Falcó (hija que Isabel tuvo con Carlos Falcó) y Ana Boyer (fruto del matrimonio de Isabel con Miguel Boyer). Vivió la mayor parte de su vida en Manila, capital de Filipinas, donde crió a sus seis hijos (Victoria, Enrique, Isabel, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz), pero en 1992, tras la muerte de su marido, Carlos Preysler Pérez de Tagle (que era delegado del Banco Español de Crédito en Manila), se trasladó a España para vivir con su hija en la casa de Puerta de Hierro, en Madrid.

Tamara Falcó hablaba mucho de su abuela, a quien llamaba Beba, una mujer religiosa de la que la joven heredó la fe. "En casa éramos un poco ateos, ni siquiera sabía que había misa todos los días. Nos metíamos con ella. Es un ejemplo para mí porque nunca dio su brazo a torcer. Consiguió que yo me convirtiera", decía Tamara sobre ella. Su vida ha tenido alegrías y penas, estas últimas marcadas por las muertes de su marido y de tres de sus hijos: Enrique murió muy joven, con tan solo 25 años, Beatriz murió con 53 años con cáncer, la misma enfermedad que mató a Carlos, por quien sufrió mucho ya que estuvo en la cárcel, condenado por estafa.

Adoró a todos sus yernos

Siempre estuvo a la sombra de Isabel Preysler, su famosísima hija, y por eso sorprendió a todos cuando apareció en un programa de televisión con Carlos Sobera, en el que Tamara y Julio José, dos de sus nietos, le dieron una sorpresa. “Mis nietos son maravillosos. No te puedes imaginar el cariño que les tengo. Ese cariño tan importante en la vida que me sale del alma", decía. Y no dudó en hablar de su hija Isabel, a la que adoraba y admiraba, para contar a todos que ha tenido mucho cariño a todos sus maridos (Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa). “Me han gustado todos mis yernos”.

La muerte de Beatriz Arrastia, que se dedicó al sector inmobiliario en Manila, ha sido un duro golpe para toda la familia, especialmente para Tamara, ya que estaban muy unidas. La joven vuelve a sumirse en la pena ahora, cuando parecía que había superado la muerte de su padre, Carlos Falcó en marzo de 2020, al que recuerda cada día, tanto en la intimidad como en las redes sociales.