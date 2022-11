Esta semana en Lazos de sangre, se ha recordado a tres grandes figuras de la radio: Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera. Tres grandes periodistas que compitieron por la audiencia de la antena, pero que han conseguido crear una bonita amistad entre ellos con el paso del tiempo. Sobre ellos, su relación y su vida personal hemos ahondado en el último programa de esta serie de documentales. En este recorrido por los momentos más importantes de su vida, hemos conocido de primera mano cómo vivió Iñaki Gabilondo su enfermedad hace unos años.

"Lola ha sido mi brújula"

De su enfermedad no quiere hablar, pero sí lo hace, y muy bien, de su esposa: “Sabe administrar, decorar, llevar las cuentas, hacerte una cura si te has hecho daño, no hay actividad que no haga, es que lo hace todo bien, con una voluntad y un empeño tremendo”. Está claro que se quieren y que han pasado los años, pero su amor no ha disminuido, así lo ven también otros compañeros de la profesión como Luz Sánchez-Mellado, “Yo creo que ese tándem Lola-Iñaki de las últimas décadas, no solamente fuera de las ondas, sino también dentro, es una de las parejas profesionales y personales más conocidas y no sé si queridas, pero sí apreciadas de España”.

Se nota que hay admiración y cariño entre ellos, solo hay que escuchar a Iñaki hablar de Lola con estas palabras: “¿Qué ha sido Lola para mí?, pues ha sido absolutamente todo. Es una especie de navaja suiza multiusos, no hay nada, nada se le escapa. Y por tanto ha sido brújula, ha sido equilibrador, ha sido mi amor”.