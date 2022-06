Los programas y series de televisión tienen una vida: nacen, se emiten y mueren. Desaparecen de la parrilla de un día para otro en algunas ocasiones y en otros, tras un final cerrado. Seguro que eres de los que en más de una ocasión han buscando desementir o corroborar si efectivamente el final de Doraemon era un sueño de Resines, ¿verdad? Pues en los últimos días otro personaje de dibujos animados se ha hecho viral por su supuesta muerte. Hablamos de Dora, la exploradora, la curiosa niña que nos vistió en Clan durante la década de los años 2000 junto a su amigo Botas, Mapa y Mochila.

La muerte de Dora, la exploradora, viral 10 años después

Ha sido en los últimos días cuando se ha popularizado un nuevo trending topic en TikTok: "Dora no more". Un vídeo en esta red social invita a los usuarios a buscar la muerte de este personaje de dibujos animados y a grabarse antes y después de la búsqueda. Las reacciones de la mayoría de ellos son iguales: ¡sorpresa absoluta!

A raíz de esto, Dora se ha convertido en tendencia a lo largo del día y millones de usuarios de todo el mundo se han hecho la misma pregunta: ¿Cómo murió Dora, la exploradora? Buscando en Internet hemos llegado hasta la parodia publicada por TheStringiniBros en YouTube, donde muestran cuál podría haber sido el final de la curiosa niña de dibujos animados después de más de una década enseñando a los niños a buscar cosas.

"Dora no more" es el nombre de la canción que acompaña a este vídeo publicado en 2012. En la letra se habla de todas las posibles muertes que Dora, la exploradora, podría haber tenido a lo largo de toda la serie, ya que ponía su vida en riesgo constantemente con tal de cruzar montañas y ríos para llegar a la meta. A pesar de lo viral que se ha hecho este vídeo 10 años después, no contiene ninguna imagen original de la serie y no existe ninguna información oficial sobre la muerte del personaje...

El vídeo aprovecha la sintonía del opening de Dora, la exploradora con imágenes que muestran cómo podría haber muerto a lo largo de la serie, desde arenas movedizas hasta ser comida por los leones de El rey león, e incluso haciendo paracaidismo o ahogada en el río por Zorro, el villano que siempre intentaba robar en cada episodio.