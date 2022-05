¿Por qué todo el mundo está hablando de Chip y Chop?

En los últimos años cada vez es más habitual ver reboots, remakes y secuelas de series y películas de gran éxito de los años 90 y 2000. Sobre todo de la factoría Disney, que ha aprovechado para resucitar todos sus clásicos cinematográficos a través del live action, pasando sus historias de la animación a la interpretación de actores reales. Es el caso de cintas como El Rey León, Cruella, protagonizada por Emma Stone, o La bella y la bestia, con Emma Watson, entre muchos otros. Lo que nadie se esperaba es que Disney resucitase a las ardillas Chip y Chop 30 años después al más puro estilo de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988), es decir, mezclando la grabación de imágenes reales con la inserción de dibujos animados.

Chip y Chop, las ardillas más queridas de Disney

Chip y Chop nacieron en 1943 como dúo de personajes cómicos para los dibujos animados de The Walt Disney Company. Sus nombres en inglés (Chip y Dales) son un juego de palabras con el nombre de Thomas Chippendale, ebanista y diseñador de muebles del siglo XVIII. Estas dos ardillas se ganaron rápidamente los corazones del público en su primera aparición en el corto Pluto ese mismo año, donde luchan contra el perro de Mickey Mouse por almacenar nueces. Para aclarar por si te sueles liar: Chip es el de la nariz negra y Chop, el de la nariz roja.

Este fue el motivo de que poco a poco fuesen apareciendo cada vez más y se terminasen convirtiendo en personajes clásicos de Disney, llegando a estar en los videojuegos de la franquicia Kingdom Hearts y siendo coprotagonitas recurrentes en los cortos del Pato Donald. En tan solo cuatro años, el dúo de ardillas fue nominado a mejor corometraje de animación en los Premios Oscar en tres ocasiones por Squatter's Rights (1946) y por en 1947 por Chip n' Dale (1947) y por Toy Tinkers (1949).

Ya en la década de los años 50 Disney hizo tres cortos con Chip y Chop como protagonistas: Chicken in the Rough (1951), Two Chips and a Miss (1952) y The Lone Chipmunks (1954). Pasaron casi 30 años hasta que a las ardillas les llegó su gran momento con la exitosa serie Chip y chop, guardianes rescatadores, en 1989. Un show que marcó a varias generaciones y donde se convertían en los líderes de una agencia de detectives con la incorporación de nuevos personajes: Gadget Hackewrench, Monterey Jack y Zipper, quienes se enfrentan a los malvados Malacara y Profesor Notron Nimmul.