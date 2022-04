El desamor de Hans Christian Andersen que inspiró 'Frozen'

En ‘Saber y ganar’ siempre hacemos referencia a las grandes figuras de las artes y hoy recordamos a uno de los autores de cuentos más conocidos de la historia. Se trata de Hans Christian Andersen, autor de grandes títulos como ‘La sirenita’, ‘El soldadito de plomo’, ‘El patito feo’ o ‘La princesa y el guisante’. Otra de sus grandes obras es ‘La reina de las nieves’, una historia publicada en 1844 que está inspirada en un rechazo amoroso que sufrió el escritor danés por parte de la mujer que lo tenía enamorado: la cantante Jenny Lind. El cuento sigue vigente gracias a la adaptación hecha por Disney con la película ‘Frozen’.

Cabe decir que el amor que Hans Christian Andersen sintió por Jenny Lind le sirvió como fuente de inspiración en diversos de sus cuentos . “El ruiseñor”, “El ángel” y “Bajo el pilar” tienen personajes inspirados en la artista y, de hecho, el fragmento que reza “Decían que si no la oías cantar, no era una mujer hermosa, pero cuando abría la boca se convertía en un ángel de extraordinaria belleza”, incluido en la primera obra recientemente citada, habla sobre ella.

Andersen y Lind se conocieron en 1840, cuando ella tenía 20 años y ya triunfaba en los escenarios, y trazaron una buena amistad pero él quedó prendado de la belleza de la artista , no solo la vocal sino también la física, y se le declaró en infinidad de ocasiones. Jenny Lind nunca aceptó su amor romántico pero sí que le ofreció su amistad, algo que, a juzgar por lo que ocurrió luego, parece que a él no le sentó muy bien.

Un amor no correspondido

‘La reina de las nieves’, la venganza que derivó en ‘Frozen’

No obstante, la obra que está inspirada por completo en Jenny Lind fue ‘La reina de las nieves’, un relato donde el escritor describe a la protagonista como una mujer con el corazón de hielo, frío e inalcanzable, algo que no casaba con el carácter real de la soprano. Se trata, según estudiosos y críticos, de la obra maestra de Andersen, además de ser uno de sus escritos más extensos. Poco podría imaginar el danés que un par de siglos después la factoría Disney la convertiría en uno de sus éxitos globales con la película ‘Frozen’, que se inspira en ese relato, y que fue ganadora de dos premios Oscar. El interés por llevar esta novela al cine de animación surgió en 1943 pero las negociaciones se paralizaron y no fue hasta 2013, estreno del film, cuando el proyecto se hizo realidad.