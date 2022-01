No te la puedes sacar de la cabeza, no, no, no. No estás solo, no, no, no. Disney ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez, con una película inspirada en Colombia, la primera de todas. Encanto cuenta la historia de la familia Madrigal, que se ve obligada a dejar atrás su hogar y refugiarse entre las montañas en un lugar mágico donde viven protegidos de cualquier mal. Cada uno de los integrantes tienen un don, menos Mirabel. Ella es la protagonista, una adolescente normal, sin poderes, que tendrá que armarse de valor para salvarlos a todos. Diversidad, inclusión, cultura... A la película no le falta de nada para convertirse en otro éxito más de la factoría. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Su banda sonora, es ahí donde Encanto marca la diferencia.

Es algo a lo que Disney nos tiene bastante acostumbrados. Muchas de sus películas no se habrían convertido en éxitos si no fuera por las canciones que, no solo ayudan a hilar la historia, sino que aportan mucho más que cualquier diálogo entre personajes. Sus estribillos son pegadizos, hasta el punto de que no podemos dejar de tararearlos, los adultos tampoco. Es el caso de "No se habla de Bruno", la canción que arrasa en las listas de éxitos de todo el mundo, en Spotify, Apple Music e iTunes. También ha encabezado la lista global de videos musicales de YouTube y ya ha alcanzado el número 5 de la lista Billboard Hot 100.

No dejamos de escucharla tampoco en redes. En TikTok, el clip de la canción es el protagonista de numerosos vídeos que acumulan millones de reproducciones, desde niños que disfrutan disfrazándose de los personajes de Encanto, hasta padres desesperados que no se pueden quitar de la cabeza la melodía. Aunque pueda parecer lo contrario, no es el tema principal de la película. A diferencia de la mayoría de los éxitos de Disney, no es el protagonista el que entona la letra, tampoco es una balada ni resulta heróica. Se trata de una canción grupal muy pegadiza compuesta por Lin-Manuel Miranda.

Hacía tiempo que Disney no nos sorprendía con una canción tan popular como esta. La última vez fue en 2014, con el estreno de la película Frozen. "No se habla de Bruno" se puede comparar con el éxito que tuvo "Let it go".

Lin-Manuel Miranda, autor de "No se habla de Bruno" Fue en la primavera de 2020 cuando los directores Bush y Byron Howard, la codirectora Charise Castro Smith y Tom MacDougall, entonces jefe de música de Walt Disney Animation Studios, se pusieron manos a la obra junto a Lin-Manuel Miranda para dar forma a un tema grupal que irrumpiera a mitad de la película. "Veíamos que Lin estaba pensando, y nos miró y dijo: 'Parece una siniestra historia de fantasmas, como un montuno siniestro'. Y se pone al piano y toca los tres primeros acordes. Literalmente, lo vimos armarla y componerla en ese mismo momento. Nunca me había pasado eso", confiesa Howard a The New York Times. El personaje de Bruno se iba a llamar Oscar Madrigal en un principio. Debido a un problema legal, tuvieron que cambiar de nombre. Había cinco alternativas, pero a Miranda solo le convencía una. "No podía entender por qué fue tan tajante, hasta que dos días después escuchamos: 'Bruno, no, no, no'", recuerda Bush. No es la primera vez que el compositor trabaja con Disney, ya lo hizo en 2016 creando la banda sonora de la película Moana.

Encanto en los Premios Oscar A pesar de ser la canción más popular de la película, "No se habla de Bruno" no estará en los Premios Oscar. Disney solo presentó uno de los temas para optar a la estatuilla. Se trata de "Dos oruguitas", una balada interpretada por el famoso cantante colombiano Sebastián Yatra. ¿Por qué eligieron esta canción para representar la cinta? "Es probablemente la parte más crítica de la narración musical de toda la película, porque tiene que ver con la historia de la familia y con que Mirabel entienda a su abuela", explica Howard. Si echamos la vista atrás nos daremos cuenta de que Disney ha conquistado a los académicos a base de baladas. La última vez gracias a Coco y el tema que nos hizo llorar a todos, "Recuérdame". Apostar por "No se habla de Bruno" hubiera sido como apostar por "Bajo del mar", tema principal de la banda sonora de la película La Sirenita, que se llevó el Oscar a mejor canción original. Sin duda, algo más atrevido, pero teniendo en cuenta su popularidad, una posibilidad.