Su nombre es Sam Ryder, y si eres usuario de TikTok, probablemente te hayas encontrado alguno de sus vídeos más virales. Más probable aún es que te hayas quedado a verlo, una y otra vez. Su voz llega a las notas más difíciles y nunca pierde su fuerza. Aunque viéndole a él pueda parecer fácil, no lo es. Su talento llamó la atención de muchos artistas, como Elton John o Alicia Keys. "¡Eso me cuesta hacerlo hasta a mí!", exclamaba la cantante sorprendida al ver cómo Ryder entonaba el estribillo de una de sus canciones más conocidas sin problema alguno.

Le conocimos a principios de la pandemia, cuando empezó a publicar e redes vídeos suyos versionando canciones. Ahora es él quien las compone. Su viaje ha sido un gran descubrimiento para los británicos, que ahora tienen puestas todas sus esperanzas en él.

Fue la BBC la que, de manera directa, eligió al artista emergente para representar a Reino Unido en esta edición del certamen. Lo cierto es que UK no gana desde 1997. Durante las últimas dos décadas no ha logrado escalar posiciones, ocupando siempre los últimos puestos. El año pasado no consiguió sumar ningún punto y se quedó con el peor lugar, por detrás de España y Alemania.

Su popularidad le ha llevado a firmar con un gran sello discográfica, Parlophone Records. En febrero de 2021 lanzó el EP The Sun's Gonna Rise, que incluye algunos de sus sencillos más conocidos, "Whirlwind" y "Tiny Riot", además de llevar a cabo una gira por su país. Este no fue su primer contacto con la industria de la música. Sam Ryder ya había actuado con distintas bandas, aunque su sueño siempre fue emprender su propia carrera en solitario.