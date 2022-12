¿A quién no le gusta una buena broma en el Día de los Santos Inocentes? Un café con sal, una moneda pegada al suelo... Demasiado "light", debió pensar Blas Cantó, que este año ha celebrado este día a lo grande. El artista ha utilizado las redes sociales para poner a prueba a sus seguidores y gastarles una broma. Lo cierto es que muchos de ellos se lo han tragado. Blas no se esperaba para nada el revuelo que iba a causar con su última publicación, tal y como él mismo ha reconocido. ¿Qué es lo que ha hecho el cantante murciano?

A Blas Cantó solo le ha hecho falta una imagen para volver locos a sus seguidores: una ecografía en la que se ve perfectamente el perfil de un bebé. "Mi madre me tuvo con 19 años, y aunque yo ahora tengo 31, nunca es tarde si se desea con fuerzas. Y nosotros así te deseamos. La verdad, no sé que decir... Supongo que una imagen vale más que mi palabras. Va a ser un gran año. Te estamos esperando con los brazos abiertos", escribe el cantante para sorpresa de muchos.

¿Va a ser padre Blas Cantó? La respuesta es: no, no va a tener un hijo. Se trata de una broma que al cantante se le ha ido de las manos. La mayoría de sus seguidores, conocidos y amigos le han seguido el juego. "Líala más", le comenta Vanesa Martín. "Qué bonito que hayáis decidido ponerle Adriana, sigo emocionada", escribe la actriz Adriana Torrebejano. "Llegó el papi, un bugatti", comenta Tony Aguilar haciedo alusión a la letra de la canción de Chanel. El problema es que Blas Cantó tiene también muchas amistades fuera de España, donde no se celebra el Día de los Santos Inocentes. "Eh... ¿Alguien le puede decir a todos mis amigos de fuera qué día es hoy? Dios mío, la estoy liando", reconoce.