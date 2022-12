Son muchos los errores que se han cometido a lo largo de la historia de MasterChef, pero el que ha tenido Bibiana Fernández esta noche es sin duda uno de los más surrealistas -y a la vez graciosos- que se han vivido en estas cocinas, y eso que no ha tenido un bonito desenlace. Bibiana se ha convertido en la segunda expulsada de MasterChef Especial Navidad por culpa de un molde de silicona, un fallo al que le debemos un hilarante discurso sobre la importancia de la silicona en su vida.

Al desmontar el tronco de chocolate tras sacarlo del frigorífico, solo le ha quitado las anillas de metal que sujetan el molde de silicona, de color marrón . Bibiana, que desde el principio se ha quejado de que no ve bien de cerca, ha dejado el molde puesto sin darse cuenta de que aquello no era el chocolate. Así ha continuado el cocinado, ajena a su gran error y llegando incluso a pintar el molde con el aerógrafo . Desde la galería, Florentino ha llorado de la risa ante la situación surrealista que ha protagonizado Bibiana Fernández.

A la actriz le han encomendado replicar un tronco de chocolate en la prueba de expulsión. No ha sido la figura más difícil, ni mucho menos, pero a Bibiana se le ha hecho bola. Se la ha visto perdida desde el mismo principio de la prueba, echando el chocolate directamente al agua en vez de ponerlo al baño maría. Ha podido reconducir el error gracias a Mario Vaquerizo, a quien han llamado la atención por decírselo desde la galería, pero no se ha podido recuperar de su siguiente fallo.

"Soy muy aficionada a la silicona"

Ha llegado entonces el momento de presentar el tronco de chocolate ante los jueces. "Me ha quedado muy bonito, tiene hasta su boquetito. Parece un tronco de verdad", ha apuntado orgullosa Bibiana. Al cortar el postre ha descubierto su enorme fallo: no había quitado el molde de silicona. La actriz ha tenido una ingeniosa salida y, en vez de tomárselo mal, le ha echado mucho humor.

"¿Sabes lo que pasa? Que yo soy muy aficionada a la silicona, nunca he tenido nada en contra", ha asegurado ella, provocando las risas y los aplausos de sus compañeros. "Yo siempre he estado a favor de la silicona. Desde hace años, la silicona y yo hemos sido compañeras de viaje y ahora ya a esta edad no puedo renunciar. Era muy tarde para renunciar", ha continuado Bibiana. "¡Viva la silicona!", ha exclamado Boris, una frase que ella ha repetido más tarde.

Pero Anabel Alonso no ha estado muy de acuerdo con que aquello fuese culpa de Bibiana Fernández. En su lugar, ha apuntado a David Pallàs, el maestro chocolatero invitado. "¿Por qué le das un molde que parece chocolate de verdad? ¡Haberle dado uno de plástico!", ha dicho la actriz. Ninguna excusa les ha servido a los jueces, que han decidido que Bibiana Fernández es la segunda expulsada de MasterChef Especial Navidad.