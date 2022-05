Bibiana Fernández se casó en el año 2000 con el modelo cubano Asdrúbal Ametller, de quien se separó en 2003. Su padrino de boda en aquel enlace fue el actor malagueño Manuel Bandera, a quien Bibiana define como "mi compadre, un ser muy importante en mi vida, un hombre al que amo. No todos los hombres a los que he amado en mi vida necesariamente me he acostado con ellos. Y después me he acostado con muchos que ahora, si me los pudiera ahorrar, me los ahorraría".

Sin embargo, no fue a su padrino a quién el cubano pidió la mano de la popular y versátil artista. Algo que Bibiana no había contado nunca en público y que decidió confesar en el primer programa de la tercera temporada de La Noche D. "A mí me pidieron la mano en un cumpleaños, se dio la circunstancia de que había gente muy conocida. Y, como yo no tengo padre", explica la actriz, Asdrúbal "le pidió mi mano a Pedro Almodóvar". Una anécdota que pone de manifiesto la cercana y especial relación que tiene con su adorado Pedro, con quien trabajó en La ley del deseo, Tacones lejanos o Kika.

Actriz, vedette, presentadora y tertuliana, Bibiana Fernández pasó por las cocinas de MasterChef Celebrity 2, donde formó el inolvidable y divertidísimo dúo 'Las retales' junto a la también actriz Anabel Alonso.