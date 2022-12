MasterChef Navidad | Boris Izaguirre se vuelve a enamorar en MasterChef. ¿De quién?

A Boris Izaguirre todavía se le acelera el corazón cuando se acuerda de Féliz Gómez, el actor y ex aspirante de MasterChef Celebrity 4. Boris y Félix compartieron edición y el enamoramiento del presentador es recordado aún hoy. Pero parece que todo ha dado un giro radical. ¿Qué ha pasado? ¿En quién ha puesto sus ojos Boris? Te lo contamos todo.

Tras la primera prueba de la noche, Anabel Alonso, La Terremoto, Bibiana Fernández y Carmina Barrios llegaban al reto de eliminación con delantal negro. Pero lo que no sabían era que la repostería sería la protagonista. Para trabajar con dulces y chocolates, no hay mejor invitado que David Pallás. Y fue ahí, cuando el maestro pastelero pisó de nuevo las cocinas de MasterChef, cuando Boris sintió el flechazo. “Está cachas, ehhh”, dijo Boris en alto.

“Le quiero conocer”

Pero la cosa no quedó aquí. Durante la prueba, David visitó a los delantales negros junto a los jueces. Y Boris desde la galería no paró de mirarle: “Ay, David. Qué divino. Le quiero conocer”. Es más, con Florentino Fernández como oyente, Boris dedicó su estancia en la galería a analizar la figura de David, y no la de chocolate: “Tiene un porte envidiable”. Flo quiso participar en el análisis y le dijo a Boris que el pastelero “parecía futbolista”. Es la primera vez que Boris Izaguirre hubiera preferido estar cocinando con delantal negro a estar en la galería.

Si bien es cierto que el flechazo de Boris con David Pallás fue instantáneo, cabe recordar que su “relación” con Félix Gómez en MasterChef Celebrity 4 tuvo un recorrido mucho más amplio. Incluso el actor tuvo tiempo para dedicarle a su compañero uno de sus platos en el programa ¿No te acuerdas? Fueron unas perdices. Pero no te preocupes, aquí te refrescamos los mejores momentos entre Boris y Félix.