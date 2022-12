MasterChef Navidad, en directo: El grave error de Bibiana en la prueba de expulsión

El error irreparable de Bibiana

Las aspirantes han asumido el reto con relativa paciencia. Aunque Anabel es quien tiene el postre más difícil según su propio creador, a Bibiana se la ha visto perdida desde el principio. De hecho, Mario Vaquerizo se ha ganado una reprimenda de los jueces por avisarle de que el chocolate tenía que hacerlo al baño maría y no echarlo directamente al agua. "La siguiente ayudita, cocina", ha avisado Jordi.

No ha sido el único error de Bibiana, con una grave equivocación: ha confundido el molde de silicona del tronco con el propio tronco y no ha llegado a desmontarlo. Ajena a su error, ha acabado pintando el molde con el aerógrafo, pensando que era el tronco de chocolate. Desde la grada no podían avisar a Bibiana y tampoco sus compañeras con delantal negro, que no se han dado cuenta de lo ocurrido. "Me ha quedado muy bonito, tiene hasta su boquetito. Parece un tronco de verdad", ha llegado a decir Bibiana