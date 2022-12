MasterChef Navidad | El desastre de Bibiana Fernández con el tronco de chocolate

En la última prueba de la noche del segundo programa del especial de Navidad de MasterChef, el reto fue mayúsculo. David Pallás les propuso la elaboración de un trampantojo de chocolate. Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Carmina Barrios y La Terremoto atendieron desencajadas a la explicación del maestro chocolatero: la dificultad era muy alta. Pero ninguna de las cuatro iba a tirar la toalla.

Eso sí, a Bibiana Fernández desde el primer minuto del cocinado, se la vio desbordada sin saber exactamente qué paso iba detrás del anterior. La complejidad de tronco de chocolate, el postre de Bibi, era muy alta y los nervios aparecieron. Solamente así se explica que en lugar de utilizar la técnica del baño María para fundir el chocolate, la actriz lo añadiera al agua caliente en bruto.

Lo que nadie le puede negar a Bibiana es que cada vez que se pone en marcha en las cocinas de MasterChef se entrega al 100%. Después de pedirle a Samantha sus gafas para leer mejor las cantidades de cada producto, Bibiana intentó remontar y luchar por no abandonar el programa. Así, consiguió elaborar un relleno más o menos parecido al de David Pallás.

Problemas con el molde

El principal problema de Bibiana Fernández durante este cocinado lo tuvo con el molde. Después de preparar el relleno, lo metió en el molde. Pero nunca llegó a retirar el mencionado molde de silicona. Incluso cuando le llegó el momento de pintar con el aerógrafo y la pintura comestible el tronco, la actriz no se percató de que no había retirado el molde.

En la valoración final Jordi Cruz cortó el molde y el relleno se deshizo en pedazos. “Ah, ¿pero tenía molde?”, gritó Bibiana. Pero lejos de venirse abajo sacó su lado más divertido: “Es que yo soy muy aficionada a la silicona. Yo siempre he estado muy a favor de la silicona”. Los jueces y nuestros invitados rompieron a reír. Enfadarse con Bibiana es imposible. Siempre tiene una salida graciosa para todo. La alegría no hay quien se la quite. Y así lo demostró después de convertirse en la segunda expulsada del especial de Navidad de MasterChef: “Me voy con la misma alegría con la que llegué. Quiero daros las gracias por todo lo que me dais cada vez que vengo”. ¡Eres una grande, Bibiana!