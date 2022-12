El día de Lotería de Navidad siempre es un día alegre y de mucha mucha ilusión. Pero este año ha sido más especial todavía. ¿Por qué? En el estreno del especial de Navidad de MasterChef, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz nos han sorprendido a todos disfrazándose de niños de San Ildefonso para gritar el clásico “Mil eeeeeuuurooooos”. Los jueces han sacado las bolas del bombo para elegir equipos en la prueba de exteriores. El afortunado que cantara el premio Gordo sería el encargado de elegir equipo.

Pepe, el afortunado

El chef de Illescas y jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez, fue el afortunado en cantar el Gordo y tuvo la suerte de poder elegir. Una vez más, los jueces del programa han demostrado su cara más divertida y han compartido sus sonrisas con toda la audiencia. Disfrutan tanto como los aspirantes de MasterChef Junior.

Este disfraz de los niños de San Ildefonso se une a un listado casi interminable de caracterizaciones. A Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, les hemos visto disfrazados de decenas de cosas: de esquimales, de monumentos históricos, de personajes de terror, de los personajes de Caperucita Roja, de pitufos, de granjeros, y así un larguísimo etc.

Pero no han sido los únicos que se han disfrazado en el estreno del especial de Navidad de MasterChef. Con motivo del cocinado de exteriores, donde visitamos el musical de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ protagonizado por Edu Soto, varios aspirantes de MasterChef Junior se vistieron como los icónicos oompa loompa de la película. No hay mejor manera de celebrar que con un buen disfraz.