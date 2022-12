El estreno de la nueva edición Especiales de Navidad de MasterChef ha sido todo un éxito, y por primera vez en la historia del programa hemos visto a celebrities y juniors cocinando mano a mano. Les ha pasado prácticamente de todo en la primera entrega. Desde la discusión de Cayetana Guillén Cuervo con Olivia, hasta una ‘invasión’ inesperada de las avispas en pleno cocinado.

Ha ocurrido durante la prueba exterior. Es cierto que hay ciertos factores que ni los aspirantes ni el equipo de producción pueden controlar. Y uno de ellos es que se te ‘cuelen’ unos invitados especiales en el programa. En este caso han sido las avispas, que no solo han incordiado a los celebrities, sino que han llegado a picar y todo. El picotazo se lo ha llevado Boris Izaguirre, que ha tenido que tomarse un descanso y parar el cocinado.

“Mi mano estaba mala. Estuve a punto de partir pero algo me hizo quedarme. Por el equipo y para seguir viviendo este momento. Me he visto mareada y muy atractiva para las avispas”, decía el presentador en tono jocoso una vez recuperado. Hay que reconocer que la picadura no fue más allá de lo que es y que el aspirante pudo seguir..

