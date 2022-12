Los celebrities vuelven a casa, a las cocinas de MasterChef, para el especial de Navidad. Todos han tenido bastante tiempo de practicar para darlo todo en esta segunda oportunidad. "He seguido cocinando sin miedos, despellejando cosas, escamando pescados...", asegura Boris Izaguirre, uno de los valientes que se ha atrevido a participar en este reto. Y cómo le gusta un salseo a los jueces, sobre todo a Samantha. Sin embargo, esta vez ha sido Jordi Cruz el que ha dado el primer paso para indagar en uno de los grandes temas de la crónica social de este año.

"Imagino que habrás despellejado a Íñigo Onieva en la sobremesa", le suelta el chef. Sin duda, su nombre ha sido el más repetido en las revistas del corazón. Un asunto que, además, Boris Izaguirre ha vivido muy de cerca, ya que mantiene una estrecha relación con la familia Preysler. El empresario pasó de protagonizar las portadas por su propuesta de matrimonio con Tamara Falcó a acabar soltero después de salir a la luz su infidelidad.

Esto es lo que ha respondido Boris Izaguirre a la pregunta de Jordi Cruz: "Totalmente". Eso sí, el presentador ha querido poner en foco en la actitud de su querida Tamara Falcó, que en todo momento supo mantener la calma, incluso atendió a los medios de comunicación. "Me parece que tenemos que felicitar a Tamara por que es un ejemplo para que las mujeres no se humillen nunca, sino que den un paso adelante y se levanten por ellas mismas, que es lo que ha hecho ella", asegura Boris Izaguirre. El resto de sus compañeros, Flo, José Corbacho, Anabel Alonso o Carmina Barrios, entre otros, han ovacionado sus palabras.

Así fue la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

"Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", feliz, así anunciaba Tamara Falcó en sus redes sociales su compromiso con Íñigo Onieva, después de que este le propusiera matrimonio. La alegría les duró poco, hasta que los medios se hicieron eco de un vídeo en el que aparecía Íñigo besando a otra mujer en un festival de música que rápidamente empezó a circular por las redes sociales. Pese a los intentos fallidos del empresario por intentar evitar lo inevitable, asegurando tanto a su prometida como a la prensa que aquel vídeo era antiguo, la verdad salió a la luz y tuvo que reconocer su error.

03.58 min Corazón - Íñigo Onieva reconoce su infidelidad a Tamara Falcó en un comunicado

"En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", así intentó salir del paso públicamente Íñigo Onieva. Sin embargo, Tamara Falcó no estaba dispuesta a volver con él. La hija de Isabel Preysler se refugió en casa de su madre, su hermana viajó a España para estar a su lado. Con el apoyo de su familia y sus amigos, consiguió salir adelante y pasar página.

A los pocos días de salir a la luz su infideidad, Tamara Falcó reapareció ante los medios de comunicación. Serena y muy segura de sí misma, la marquesa de Griñón dio carpetazo a su compromiso y dejó claro que no iba a volver con Íñigo Onieva. "Para los cuernos soy muy cuadriculada", "yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante", "soy muy creyente y creo que todo pasa por algo", son algunas de las declaraciones que Tamara dio a la prensa. Así fue, desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos y ella sigue con su vida, la cual afirma que "no está definida por una pareja".