Era la intervención más esperada en el Congreso mundial sobre las familias en México, y sorprendió dando todo tipo de detalles sobre su convivencia con Íñigo Onieva. Tamara Falcó ha descrito la ruptura como un "despertar espantoso". Llevó a misa a su novio, quien se confesó porque ella se lo pidió, pero la hija de Isabel Preysler al final, se ha encontrado con un hombre al que describe "perdido en las sombras" y un completo "desconocido" para ella. Nadie pensaba que Tamara Falcó fuera a hablar con tanto detalle de su ruptura. Aunque entre palabra y palabra, a la influencer se le quebraba la voz y se vino abajo...

Tamara Falcó se rompe al hablar de la infidelidad Íñigo Onieva

"Ha sido un despertar espantoso, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza lo que ha sucedido yo no siento odio hacia él ni aberración. Me da pena y pienso en el perdón. Lo he luchado como la que más y lo voy a seguir haciendo desde las distancia", cuenta la hija de Isabel Preysler. Habla así como nunca del desengaño que para ella ha sido su ruptura. Una separación que ha dado la vuelta al mundo ocupando portadas desde Londres hasta Nueva York: la prensa internacional se hace eco de la ruptura de Tamara Falcó.

Triste, incluso frustrada y, en el fondo, resignada. Tamara Falcó habla sin tapujos de su desamor en México ante un foro cristiano de unas 8000 personas. Se siente arropada y se sincera para reforzar su ideal de familia a través de su testimonio: "Salen unas imágenes de mi exnovio siendo infiel y entonces se caen muchas más cosas. Fue como un dominó donde tenía que dibujar a una persona que yo no conocía", cuenta.

Pero no siempre fue así. De hecho, Tamara tenía mucha fe en su relación con Íñigo Onieva: "Íbamos los domingos a misa y habíamos conseguido que él empezara a ir a misa. Hasta se confesó", cuenta. Pero a la hora de la verdad, Dios tiene otro plan para ella. Sus padres se divorciaron varias veces y ella quiere acertar.

Reconoce que estaba cegada al principio: "El hecho de formar una familia siempre me daba muchísimo vértigo", confiesa. Para ella Íñigo no era solo la persona que iba a comer con ella y su madre los fines de semana: "Con él iba a ver a su madre los domingos. Amaba a mis perros, que me acompañaba a misa". Aswmás, echando la vista atrás se ha dado cuenta de la realidad: "Había muchas llamadas de atención", dice.

Lamenta que Íñigo Onieva no tenga sus mismos valores. Y su voz se quiebra cuando habla de él: "Creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen el amor de Dios. Lo creo", zanja. Así es cómo Tamara Falcó da carpetazo a su compromiso con Íñigo Onieva: "Para los cuernos soy muy cuadriculada".