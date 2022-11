Pronto será el 41 cumpleaños de Tamara Falcó y, a diferencia del año pasado, Íñigo Onieva no sonreirá a su lado. La marquesa de Griñón dio carpetazo a su relación después de que todo se viniese abajo nada más anunciar su compromiso y ahora, después de peregrinar a Lourdes e irse a Catar a ver el concierto de Enrique Iglesias y a Abu Dabi celebrar la boda de una amiga, continúa con sus compromisos profesionales con una sonrisa en la cara. "Yo tenía una vida estupenda, no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba. Mi vida no está definida por una pareja", ha explicado durante la presentación de su última colaboración con Pedro del Hierro, como recoge la revista ¡Hola!

Tamara Falco en la presentación de su nueva colección con Pedro del Hierro GTRES GTRES/JESUS BRIONES

Tamara Falcó ha explicado ante los medios que su trabajo ocupa un lugar muy importante para ella, "es un pilar". Tras lo ocurrido con su ex, "no es que me centrase más, es no descentrarme. Esto para mí es importante y yo no puedo dejar que esto se tambalee porque haya otras situaciones en mi vida que no vayan bien", ha asegurado.