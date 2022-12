MasterChef Navidad

Carmina Barrios fue directa al reto de eliminación y, además, le tocó el plato más complejo de la noche. Los jueces pensaban que la aspirante no sería capaz de realizar algo así por la dedicación y el aspecto visual del plato. Sin embargo, Carmina vino a por todas y demostró que ningún plato se le resiste por complicado que parezca. “Está muy bonito, cómo se nota que manejas el DJ y que tienes hijos modernos”, le decía Samantha Vallejo-Nágera al ver el precioso resultado visual. “Oye que la moderna es ella”, contestaba Pepe Rodríguez. Carmina le decía a los jueces que a ella lo que le gusta es juntarse con la gente joven porque todo se pega. Aunque, también reconoció que hacía mucho tiempo que no salía de fiesta en una discoteca. Más bien que solo ha estado una vez gracias a una amiga que tenía un hijo que era futbolista.

“Está muy rico muñeca, la única pega que te puedo poner es que yo habría puesto un poco más de terrina de foie porque el queso está un poco por encima. Pero, puedes estar orgullosa porque el trabajo es muy parecido, has estado tranquila y has hecho que algo que pudiera ser difícil no lo fuera”, le decía Jordi Cruz a Carmina Barrios sobre su plato. “Chavala, lo has clavado, está muy rico”, le decía Pepe Rodríguez mientras los invitados cataban el plato y reconocían que estaba perfecto. La cara de ilusión de Carmina no se podía ocultar, en su primer programa había conseguido realizar un plato casi perfecto y sabía que se iba a salvar de la prueba de eliminación.