Era el primer exterior de nuestro especial de Navidad de MasterChef y el jurado veía cómo claramente las celebrities trabajaban bajo una falta de organización y entrega que no les terminaba de convencer. Por esta razón, decidieron reunir a los aspirantes de MasterChef Junior que estaban ayudándoles en este reto para que ellos decidieran quienes era los peores y colocarles un delantal negro que les activara.

“Queremos entregarle el delantal negro a Terre porque Bibiana y Boris han estado muy entregados. Y, por otro lado, Mario ha tomado las verdaderas riendas del cocinado”, decía el equipo azul a Samantha. Al otro lado, el equipo rojo no quería entregar ningún delantal negro, pero Olivia remarcó que Cayetana era la que peor lo estaba haciendo. Cayetana se sitió completamente decepcionada al ver que los pequeños ayudantes sentían que ella era la que menos estaba trabajando. “Pero si no he parado de currar, pero si me he dejado la piel chicos”, decía Cayetana al borde de las lágrimas. Esto provocó que sus compañeros de equipo intentaran ponerse el delantal negro ellos y así salvarla para que siguiera motivada con el cocinado. Pero claro, no fue posible porque la decisión ya estaba tomada.

¿Merecía Cayetana el delantal?

Los niños se sentían fatal, así que no dudaron en ir a abrazarla e intentar animarla, pero la presentadora intentó enseñarles a ser consecuentes: "Habéis decidido que me vaya yo, ahora no me doréis la píldora porque duele. Tenéis que asumir lo que decidís", aseguraba decepcionada. Olivia fue la última en acercarse a ella. Le pidió perdón, pero sus disculpas no sirvieron de nada.

"Tú me tienes una manía que ya me explicarás por qué. Antes le has dicho a no sé quién que yo estaba todo el rato hablando y eso no es verdad", dijo Cayetana Guillén Cuervo y Olivia también terminó emocionándose con tanta tensión. José Corbacho y Anabel Alonso intentaron consolarla. "Está nerviosa", decían justificando la actitud de Cayetana

Al ver las lágrimas de Olivia, Cayetana Guillén Cuervo no dudó en abrazarla y terminar con el enfado. "Se ha echado a llorar y yo casi me muero. No he sido consciente. Ha sido una cosa de cría por mi parte. Si se vio así, pido disculpas", reconoció la presentadora después de terminar la prueba de exteriores.

"Yo me lo tomo muy en serio, soy muy currante. Me he venido abajo", reconoció cuando Pepe Rodríguez le preguntó por lo sucedido. Cayetana, quien se define como una persona muy intensa, no entendió por qué los juniors percibieron que no estaba trabajando lo suficiente. Tampoco los jueces, que dieron la razón a la presentadora. No se merecía el delantal. Sin embargo, Pepe le dio un último consejo para la próxima vez: "No te tomes las cosas tan a pecho".