¿Puede ganar Mario Vaquerizo el especial de Navidad de MasterChef?

Jamás habíamos visto a Mario Vaquerizo tan entregado y luchador como en este primer programa del especial de Navidad de MasterChef. Jordi Cruz hablaba de Mario como un resurgir absoluto de su “caballito ganador” y colocaba sobre él todas las expectativas de un futuro posible ganador de esta edición única. Mario reconocía que se sentía muy cómodo en las cocinas y que en los diferentes cocinados a los que se había enfrentado en esta primera entrega se había dejado la piel para intentar aprender lo máximo posible y crecer. Por esta razón, al finalizar el reto por equipos los jueces lo catalogaron como el mejor de la noche y le otorgaron un gran privilegio.

Al regresar a plató, Mario Vaquerizo entraba en las cocinas como un gran triunfador y el resto de sus compañeros certificaban el enorme trabajo de este. El privilegio que los jueces le tenían preparado para esa noche era que podía salvar a uno de sus compañeros. Y claro, no dudó en salvar a La Terremoto de Alcorcón, la capitana de su equipo que fue nominada por los ayudantes de MasterChef Junior porque consideraban que era la que peor lo estaba haciendo.

¿Por qué es famoso Mario Vaquerizo?

Durante el cocinado de exteriores, el pequeño Javier le preguntaba a Mario Vaquerizo cómo se había convertido en celebrity. El aspirante fue muy claro contándole a Javi su experiencia. “He tenido la suerte de poder trabajar de mayor de lo que me apasionaba de pequeño. Me encantaba cantar y bailar, al final lo he conseguido”. Javier le contaba a Mario que lo que más ilusión le haría es ser en un futuro futbolista. Aunque, estamos seguros que con el talento que tiene para la cocina puede que cambie de idea en un futuro.

Mario lo único que quería era trasladar la importancia al pequeño de luchar por sus sueños y de ser conscientes de que todo se puede realidad a base de esfuerzo y de dedicación. Un bonito mensaje navideños que nos sirve también a muchos de nosotros para comenzar el 2023 con una nueva ilusión.