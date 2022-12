MasterChef Navidad | La reconciliación de Cayetana Guillén Cuervo con Olivia

En el programa de estreno de MasterChef Navidad vimos cómo Cayetana Guillén Cuervo se enfadó al recibir el delantal negro por parte de los ex aspirantes juniors. Si bien es cierto que los minis chefs no querían entregárselo a nadie, Olivia fue la encargada de darle a Cayetana el regalo envenenado tras discutirlo con sus compañeros. “Pero si no he parado de currar, chicos”, dijo la actriz al borde las lágrimas. Al ver esta escena, Olivia también terminó entre lágrimas. Cayetana reflexionó y corrió a abrazar a la pequeña.

Tras arreglar el pequeño roce, Olivia confesó que Cayetana era una de sus favoritas, y ahora, en el segundo programa de MasterChef Navidad podemos confirmar que ambas son súper amigas. Reconciliación completada. Tanto es así, que en la primera prueba de la noche los celebrities tenían que elegir a un ex aspirante junior para trabajar con ellos, y Cayetana eligió a Olivia sin dudar. Ambas se fundieron en un precioso abrazo.

Ambas trabajaron mano a mano decididas a hacer un gran plato. Y su química se vio desde el primer momento. La organización fue espectacular, se repartieron elaboraciones y formando un tándem perfecto. Flo intentó desestabilizar a la pareja utilizando con ellas su privilegio de detener 10 minutos el cocinado de un compañero. Pero ni eso pudo con la súper pareja de Cayetana y Olivia.