Para muchos, 2022 será recordado como “el año Motomami”. Es lo que destaca la revista Vogue, que ha convertido a Rosalía en la protagonista absoluta de su nuevo número de noviembre. Por primera vez, una de sus ediciones se ha publicado de forma simultánea en Italia y España en una apuesta total por la artista más internacional de nuestro país. Rosalía se sincerado sobre aspectos muy íntimos de su vida, como su relación con el cantante Rauw Alejandro o su familia.

En la entrevista también habla sobre cómo afronta la fama y divaga sobre otras facetas más allá de la música. A sus 30 años, la artista catalana no para de lanzar éxitos. Actualmente, triunfa sobre los escenarios con su gira mundial Motomami Tour Deluxe, un espectáculo en vivo que la ha llevado ha actuar dos noches seguidas en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York y ha recorrerse todos los rincones del mundo. Vaya donde vaya, todos se rinden a sus pies. Pero ella mantiene los suyos en el suelo y es consciente de que la fama, como dice en sus canciones, “es demasiado traicionera y, como ella viene, se te va”.

“Creo que existe un contraste o una yuxtaposición entre estar en un espacio seguro, como es la familia o la gente a la que quieres, y el hecho de exponerse a personas que solo ven un reflejo de ti. No ven quién eres de verdad. A veces lo que hacen es proyectarse a sí mismos, así que nunca te ven a ti”, cuenta en esta charla con Vogue.

A comprender esa realidad le ayudan dos grandes pilares, su hermana Pili y su pareja, el cantante Rauw Alejandro, que han estado junto a ella en algunos tramos de la gira de Motomami. “Tengo mucha suerte de tenerlos siempre cerca. Y además, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí si no es para vivir la vida con quien tú quieres?”. Rosalía opina que para ella “no hay nada más bello que el compromiso”. Así es como se enfrenta a la vida. Con compromiso a su trabajo y con compromiso a su familia y a su pareja.

“Ese es el amor que creo que merece la pena, ¿sabes? Poner todo, todo tu corazón en compartir de verdad tu vida con alguien, en pensar a largo plazo y estar ahí para esa persona. No solo en plan ‘jiji, jaja’ y para divertirse. Si amo, voy con todo. Y creo que ese compromiso es lo mejor que hay”, confiesa sobre su relación.

El cine, un sueño para Rosalía

Aunque la música es el eje que vertebra su vida y su carrera, la artista catalana ha dejado seducirse por el mundo del cine. En 2019, Pedro Almodóvar no dudo en ficharla para formar parte del elenco de Dolor y Gloria, una película en la que el cameo de Rosalía no paso inadvertido, gracias, en parte, a que en él entonó uno de los temas más queridos de Lola Flores, A tu vera. Pero está no fue su única incursión en el mundo del cine. Sus canciones han formado parte de la banda sonora de varias series o de películas como Viaje al centro de una madre (2018), en la que suena uno de sus primeros éxitos junto a su ex pareja C. Tangana, Antes de morirme.

Recordando estos momentos y su interés por la interpretación, Rosalía cuenta en la revista Vogue que actualmente está concentrada en la música y que no le queda tiempo para adentrarse más en el mundo del cine, pero estaría dispuesta a dejar todo de lado si recibe la llamada de una famosa directora de cine. “Si Sofia Coppola me llama… todo esto que te he dicho lo retiro”, bromea a la periodista de Vogue Julianne Escobedo Shepherd.