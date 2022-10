Halloween es una excusa, como otra cualquiera, para disfrazarte de lo que te de la gana. Rosalía, reina del pop de las performances de estilismos y moda más atrevidos, lo sabe perfectamente. Por eso, a una semana de que llegue la fiesta más terrorífica del año, la cantante se tomado la molestia de proponernos cuatro looks de infarto para arrasar este 31 de octubre como una buena Motomami.

Desde cazadoras de motorista, pasando por pelucas rosas o, su famoso chicle rosa. La catalana escoge sus prendas favoritas y las comparte en Instagram para inspirar los estilismos que protagonizarán la próxima noche de Halloween.

Así lo ha sugerido Rosalía en varias publicaciones de Instagram que ha realizado en su perfil secundario de la red social ( @holamotomami ), donde ha hecho una selección de prendas que forman looks propios de ese personaje que ella misma ha construido desde que lanzara su último y exitoso álbum. A continuación repasamos las cuatro propuestas que lanza Rosalía.

Atrás quedaron las propuestas más clásicas. La moda del terror ya no es tendencia, los draculas, momias o zombies han sido sustituidos por todo tipo de disfraces. Hace tiempo que Halloween se ha convertido en una oportunidad perfecta para imitar a nuestros personajes favoritos y, por qué no, este año convertirse en una Motomami.

Look Motomami para Halloween 2022

Uno de los looks más elegantes de su Motamami Tour también puede ser tuyo con estos tres complementos. Rosalía, que no pierde detalle, añade un complemento más: el chicle rosa.

Look 1: Classic Motomami

Look 2: Motomami Salvaje

Look 3: Candy Motomami

Look 4: Ellos Motomamis

Ser Motomami no entiende de condición ni genero. Por eso, Rosalía no se olvida de ellos, que también pueden sumarse a la iconografía de su último disco con este potente look.