Una Motomami marca su propia tendencia. Rosalía lo tiene muy claro. En las últimas semanas la hemos visto lanzarse a la calle con los looks más arriesgados del momento. Vestidos mini de estilo lencero con entramado de cuadros, escotes fluidos, botas mosqueteras XXL, transparencias… y ¡hasta pantuflas!

A finales de septiembre, la cantante se instaló en Nueva York durante unas semanas con motivo de los dos bolos que ofrecía en la mítica sala Radio City Music Hall, dentro de su tour Motomami Deluxe. Desde entonces, la hemos visto pasearse por la Gran Manzana como la estrella que es, luciendo modelazos de escandalo y muy atrevidos. Entre los que más han llamado la atención, un estilismo sorprendente que ha rematado con unas pantuflas de pelo suelto, color verde fosforito.

La imagen se capturó hace unos días, pero se ha viralizado ahora. El look de Rosalía es un mix de estilos que funciona a la perfección. La camiseta de tirantes en negro, un básico 'tank top', la combina con una falda estampada de aire arty. Pero lo que más llama la atención es el calzado.

La cantante hace otro contraste con unas mules de plumas en verde fosforito que recuerdan a las zapatillas de andar por casas que llevaban antes las señoras, unas sofisticadas pantuflas que combinaban con negligés o saltos de cama en sedas y rasos.

¿Horterada o tendencia?

La mezcla de estilos y texturas es una de las marcas de identidad de sus estilismos neoyorkinos. Otro ejemplo de ello es la propuesta que lució unos días después, cuando se dejó ver con otro arriesgado vestido camisero de corte delantal sobre camiseta de tul transparente, todo en negro. Jugando con las superposiciones y el contraste de texturas.

Más allá de la moda, es cierto que, no son pocas las ocasiones que los estilismos de Rosalía rozan lo hortera. Sepa o no que la están fotografiando los paparazzis, como pasó a su llegada a Nueva York y saltaron unas sorprendentes imágenes de la cantante barcelonesa en el aeropuerto. La propia Rosalía posteo la fotografía en su cuenta Motomami y bromeo con un: "Cuando aún no sabía que había un pap".