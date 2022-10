Rosalía está siempre en boca de todos. Es una de nuestras artistas con más proyección internacional y hasta la revista Rolling Stone ha llegado a nombrar a El mal querer como el décimo mejor disco conceptual de la historia. No es de extrañar que un temazo suyo haya sonado en Dúos increíbles, cantado por Diego Torres y La Cebolla. Lo que sí ha sorprendido y mucho es que Carlos Goñi, de Revólver, no conozca esta canción. ¿Cómo es eso posible?

Diego Torres y La Cebolla versionan a Rosalía

Parece mentira que este sea ya el cuarto programa de Dúos increíbles. ¡El tiempo ha pasado volando! Diego Torres y La Cebolla formaron pareja la semana pasada y hoy hemos podido escucharles cantar dos canciones muy especiales. Su primer dúo de la noche ha sido "Color esperanza", el optimista tema que cantó Diego Torres en 2001 y que compusieron además Coti y Cachorro López. Para su segunda actuación nos han regalado su versión de "La fama", de Rosalía y The Weeknd, y ha sido tras esta interpretación, al pedir Juan y Medio sus opiniones a los demás participantes, cuando ha venido la sorpresa.

"Yo no conocía la canción. Rosalía me pasa como a unas cuantas personas de aquí detrás. Ahí lo dejo", ha dicho críptico Carlos Goñi, señalando al público que se sentaba a su espalda. ¿A qué se habrá referido? Parece que el de Revólver no está muy familiarizado con la discografía de Rosalía, pero la interpretación que han hecho Diego Torres y La Cebolla le ha encantado.

"En realidad yo no sé cómo es la versión de Rosalía, pero dudo muchísimo que me pudiese gustar más que esta, porque les ha salido superorgánica y eso me ha gustado mucho", ha asegurado. Rosalía, eso sí, sí que conoce a La Cebolla: la estrella mundial compartió en el pasado una historia de Instagram en la que se podía escuchar "Habibi", el primer éxito de la joven de 17 años.