Son muchas las rupturas que han derivado en famosas canciones conocidas en todo el mundo, amores acabados que al mismo tiempo viven para siempre, inmortalizados en forma de acordes y estrofas. ¿Qué mejor inspiración que un corazón roto? La llegada de Paul Alone a la música siguió el mismo camino. Ahora le conocemos por temas como "Me olvidé de lo bueno", "Solo ven" o "Vuela", pero hubo un tiempo en el que el artista de Dúos increíbles no pensaba en dedicarse al mundo de la canción.

"Empecé sin querer. Empecé con la fotografía y a componer canciones como hobby. Funcionó más la música que la fotografía", explicaba Paul Alone a RTVE. Detrás de esas palabras, sin embargo, se esconde una ruptura sentimental.

Paul Alone, de la fotografía a la música

Al navarro Pablo Sola siempre le había gustado la música, pero no imaginaba convertirse en cantante y compositor. Su salto profesional a la música llegó casi por casualidad, como explicaba en la revista Semana: "Yo iba a ser director de fotografía. Ese era mi sueño, ser director de fotografía, enfocado al mundo del cine". Pero parece que el destino tenía otros planes. Mientras estudiaba cine en Madrid, Pablo y su expareja rompieron su relación. "Aunque yo ya tocaba y escribía, no me lo había tomado nada serio, pero a raíz de esa situación, comencé a escribir y a componer sobre cómo me sentía y fue como un primer contacto que me marcó", confesaba a la revista en 2021.

Paul Alone, uno de los 16 artistas de 'Dúos increíbles' RTVE

En ese salto a la música, el artista pasó al inglés su propio nombre: Pablo pasó a ser Paul, y Sola, a Alone. En 2016 participó en La Voz y dos años después, Paul Alone lanzó su primera canción, "Solo ven". Se convirtió en un éxito: su videoclip suma más de un millón de visualizaciones en YouTube. Armado con una personalísima voz ronca y un sombrero -los gorros, sombreros y gorras ya se han convertido en un complemento siempre presente-, Paul Alone fue abriéndose camino en el mundo de la música. "Me olvidé de lo bueno", "Te acuerdas?", "Vuela", "No valgo pa' ciudad" o "Menos mal que te conocí" confirman el éxito de este cantante que se estrena ahora en Dúos increíbles, donde coincidirá con Ainhoa Arteta, Antonio Carmona, Diego Torres o Carlos Goñi.