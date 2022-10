La polifacética artista canaria, Nia Correia, forma parte de los 16 cantantes que cada jueves emocionan a la audiencia de La 1 con sus actuaciones en Dúos Increíbles. Su voz conquistó a todos tras su paso por la última edición de Operación Triunfo, donde logró alzarse como ganadora. Pero entre los talentos de esta joven de 28 años, también se encuentra el de la danza y la actuación.

Antes de convertirse en concursante de OT, Nia triunfó en la Gran Vía madrileña en el musical del éxito El Rey León. Allí trabajo durante tres años, interpretando a Nala, la novia de Simba. Ya desde muy niña, Estefanía Correia -su verdadero nombre- tenía claro que la música era su único plan A en la vida. Se formó en técnica vocal y música moderna en la escuela de Alexia Rodríguez y Andy Marrero desde los nueve años. Participó en varios talent show como 'Tú sí que vales' (Telecinco) o 'Ven y quédate' (TVE Canarias).

La música, su unico Plan A en la vida

Años después, cursó un ciclo superior de Actividades Físicas y Deportes y entró al Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de su ciudad natal. Fue por aquel entonces que surgió la oportunidad de lanzarse a trabajar en el famoso musical. "Cuando estaba terminando de hacer un ciclo superior, vi el casting de El Rey León y dije bueno, me voy a presentar. Me cogieron y me vine a Madrid con un miedo de muerte, pero me vine", contaba hace unos años en Playz.

Tres años después de su primera incursión profesional, en 2020, con tan solo 26 años, la canaria decidió abandonar su zona de confort para embarcarse en la aventura que suponía ponerse a las órdenes de Noemí Galera y el resto de profesorado presente en la Academia de Operación Triunfo. Durante aquel período, Nia no solo comenzó a componer sus propios proyectos, sino que también tuvo que enfrentarse a la dura tarea de dar vida a una diva de la talla de Queen Bey. "Muchos me dicen que me parezco, pero a mí me gusta más lo latino", confiesa la artista. Unas declaraciones que evidenciaban que Nia quería escribir su propio camino.