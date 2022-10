Dúos increíbles continúa dejándonos momentazos. Si la semana pasada era Agoney quien emocionaba al público con "Si tú no estás" y la triste historia personal detrás de la elección del tema que cantó junto a Ana Belén, hoy ha sido Carlos Goñi a quien se le han saltado las lágrimas en pleno programa. Esta semana se han estrenado otros ocho artistas, tanto nuevas promesas como cantantes consagrados, entre ellos el líder de Revólver. Lleva tres décadas sobre los escenarios, pero eso no le impide emocionarse como el primer día.

Aunque ha salido con seguridad al escenario y ha regalado junto a Paul Alone una actuación para enmarcar, lo cierto es que por dentro Carlos Goñi estaba nervioso a más no poder . "Escuchad lo que os voy a decir. Setenta veces más que él. Jamás en los 30 años de Revólver, nunca jamás en mi vida he estado tan fuera de mi zona de confort como a lo largo de todo el día de ayer y todo el día de hoy. Nunca, nunca antes. Estoy sobre musgo todo el rato", ha asegurado después de formar pareja musical con Paul Alone.

Lágrimas de emoción

El público se ha fundido en un cálido aplauso, una situación que ha llevado a Carlos a emocionarse y a que se le llenasen los ojos de lágrimas. Arropado por el cariño del público, que se rinde ante su humildad, Carlos Goñi se ha echado a llorar. "Me han saltado todos los nervios a flor de piel. Es lo que hay. Yo no soy llorón por naturaleza e intento no mentir nunca porque es una buena manera de vivir. No por los demás, sino por uno mismo. Me viene muy bien no mentir, no engañarme. Cuando me he emocionado mucho, ha sido real", ha explicado después.

Y es que Carlos Goñi ama su profesión. Le apasiona. "Estas cosas suceden. Esto es de verdad. Esto no es broma. Yo un día decidí que esto es lo que iba a hacer el resto de mi vida. Mi única expectativa de vida siempre ha sido el decir 'me voy a dedicar esto y quiero ganar suficiente dinero como para que me pueda seguir dedicando a hacer esto y tener una vida digna'. No se trata de comprarte un yate, de comprarte una mansión", ha afirmado. De su amor por la música, su voz y sus dúos con Paul Alone podremos seguir disfrutando en Dúos increíbles.