Dúos increíbles: Estas son todas las parejas definitivas

Dúos increíbles ya ha presentado a todos sus artistas. Sabíamos sus nombres, pero todavía no se habían subido al escenario. Lo han hecho en este tercer programa, lleno de emociones, en el que hemos visto llorar incluso a uno de los artistas consagrados. Nos han vuelto a dejar momentos para el recuerdo, con unas actuaciones del más alto nivel. Eso sí, las parejas les ha costado un poco formarlas, como ya pasó al primer grupo de cantantes. Así han quedado todos los dúos increíbles.

A Miguel Poveda y Antonio José les sigue el dúo formado por Ana Belén y Agoney . No se seleccionaron a ciegas -Ana Belén rechazó a Chema Rivas y Agoney no se emparejó con Víctor Manuel-, pero después lo tuvieron claro. Ambos tienen, además, una gran habilidad para emocionar al público, como pudimos comprobar con su última actuación juntos. Agoney escogió especialmente "Si tú no estás" , de Rosana, una canción con mucho significado para el canario.

La pareja musical de Sole Giménez y Yoly Saa no empezó con muy buen pie . Cantaron juntas a ciegas en la primera noche, pero mientras que Sole sí pulsó el botón para formar el dúo, Yoly Saa prefirió arriesgarse e intentar cantar con Ana Belén. No salió bien: la intérprete de "Agapimú" optó por Agoney. Al final Sole y Yoly formaron dúo y de momento ya nos han hecho disfrutar a todos con "Mi tierra", "La puerta violeta" y "Cómo hemos cambiado" . Van últimas en la clasificación de su grupo.

Carlos Goñi y Paul Alone

Carlos Goñi y Paul Alone han hecho suya "Volver volver", el clásico de Vicente Fernández, en la primera actuación del tercer programa. Sus voces han empastado a la perfección y ambos se han sentido muy cómodos cantando juntos encima del escenario, como han demostrado momentos después. No lo han dudado: ambos han apretado el pulsador, formando dúo. Tras su actuación, además, el líder de Revólver no ha podido evitar echarse a llorar: "Nunca jamás en mi vida he estado tan fuera de mi zona de confort como a lo largo de todo el día de ayer y todo el día de hoy".