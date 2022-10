'La Cebolla' tiene solo 17 años, pero abre la boca y de su garganta salen las palabras de alguien que hubiera vivido 50 años más que ella. "Yo ya no me veo pequeña. Me veo adulta por todas las circunstancias que yo he pasado y por todo lo que yo he tenido que vivir y no me veo niña". Natalia Jiménez se hizo famosa en Youtube con su tema "Habibi" y su nombre artístico ya suena con fuerza en la industria musical. 'La Cebolla' ya ha publicado un disco y va camino del segundo. Ahora, además, participa en Dúos Increíbles en el equipo de jóvenes talentos... Apuntemos su nombre que su historia es de traca y su talento y tesón prometen llevarla lejos.

'La Cebolla', de vivir en una chabola a ser recomendada por Rosalía El pasado de 'La Cebolla' es complicado. Sevillana, orgullosa de sus raíces y de ese duende que solo se consigue en Andalucía, ella presume de venir de las Tres Mil Viviendas. Un barrio que nunca ha sido reconocido oficialmente, pero que todos sabemos conflictivo y humilde. A su familia los conocen por los Caracas: "Por un problema que tuvimos, nos fuimos a 'las caracolas' y entonces de las caracolas, salió 'Caracas'." Al preguntarle qué es eso de las caracolas, aclara que es irse a vivir a las chabolas construidas debajo de un puente. Allí forjó su carácter. Decidida, espontánea y sincera. Así la veremos en Dúos Increíbles. No se avergüenza de nada y saca pecho de su pasado y de su familia que al fin y al cabo la han convertido en lo que es hoy, una mujer jovencísima que empieza a triunfar en la música con su fusión de flamenco con ritmos urbanos. Su primer éxito le llegó con "Habibi". Un tema que ya acumula más de 34 millones de reproducciones en Youtube. Rosalía, la diva del flamenco-urban, subió una storie a su perfil de Instagram recomendando el tema a sus más de 15 millones de seguidores. Ante el éxito del single, 'La Cebolla' reeditó la canción junto a una de sus mayores referentes, 'La Húngara'. El tema está incluido en su disco cuyo nombre es todo un homenaje a su familia, Caracas.

¿Por qué se llama 'La Cebolla'? Lo de su nombre artístico es toda una demostración de su carácter. Natalia convirtió su mote y la mofa en su bandera. Cuenta que una vecina suya, cuando eran pequeñas, la martirizaba diciendo que parecía una cebolla por su cara redonda. "Para colmo mi madre me ponía un moño en centro de la cabeza". "No me gustaba nada, lloraba, me ponía colorada". Ahora utiliza lo que le hizo daño para mostrarse fuerte y capaz.