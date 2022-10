La nueva apuesta musical de RTVE, Dúos Increíbles, no para de sorprendernos en cada uno de los programas. En esta tercera entrega, hemos conocido al resto de artistas que se subirán al escenario para entonar sus voces. Serán cuatro nuevos cantantes veteranos, y otros cuatro jóvenes, que han apostado por este nuevo formato, para buscar a su media naranja oficial.

Los conocidos como veteranos son Ainhoa Arteta, Antonio Carmona, Carlos Goñi y Diego Torres. Y al igual que en el resto de programas, escucharán a las nuevas voces jóvenes del panorama musical. Éstas son las de Nia, vencedora de la última edición de Operación Triunfo, Paul Alone, Marta Soto, y la Cebolla.

Puede que ya los conozcas a todos, que te suenen algunas de sus canciones, o incluso que las hayas bailado en alguna ocasión. Aún así, nos detenemos en cada uno de ellos para contarte quiénes son, dónde han triunfado, o cuál es su estilo interpretativo.

Es una de las sopranos más reconocidas de la lírica mundial , y los que la han escuchado en directo dicen que roza el alma del espectador con su voz. Desde pequeña, siempre supo que se dedicaría a la música, pero no ha sido un camino fácil. El documental Mariposas blancas – disponible en RTVE Play – repasa su trayectoria a la perfección.

Carmona es una de las caras más conocidas del grupo Ketama , y sus hits llevan sonando fuerte desde la Movida Madrileña. En 2017, el artista ingresó en el hospital por una infección respiratoria, y lo que iba a ser una sencilla intervención, acabó en un com a de varias semanas que estuvo a punto de costarle la vida .

Paul Alone

Pablo Sola, conocido artísticamente como Paul Alone, llegó a la música casi por casualidad. Soñaba con dedicarse a la fotografía y al cine pero una ruptura sentimental le hizo escribir y cantarle al desamor. Lanzó su primera canción en 2016, Solo ven, y después le siguieron otros éxitos como Me olvidé de lo bueno o Vuela, Menos mal que te conocí o No valgo pa’ ciudad, que suman millones de reproducciones en las plataformas de streaming.