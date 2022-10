Hay artistas de un solo éxito, no es el caso de Chanel Terrero. La representante de España en Eurovisión logró convertirse en un fenómeno arrollador tras lograr el tercer puesto en el certamen eurovisivo, la mejor posición para nuestro país en 27 años. A ritmo de Slomo se ganó el cariño del público en todos los rincones del mundo.

Cantante, bailarina y actriz, Chanel se ha convertido en una de las estrellas más potentes de nuestro país. Todo nuevo paso en su carrera genera la máxima expectación y todos están pendientes de ella. No solo ha roto la maldición de España con Eurovisión, que siempre solía quedar entre los primeros pero empezando por el final, sino que ha quedado demostrado que su talento va más allá de su paso por Eurovisión.

Para empezar acaba de fichar por Sony Music, la discográfica de artistas como Rosalía, C. Tangana, Beyoncé y Harry Styles. Con ellos última los detalles de su primer LP que verá la luz el próximo año 2023. Además, presenta nuevos proyectos como actriz en El inmortal, la nueva serie de Movistar+ y ha prestado su voz para el último remake del gran clásico de Disney, Pinocho. A continuación, repasamos todos sus éxitos más allá de Eurovisión.

Chanel une fuerzas con Diane Warren

La expectación alrededor del disco que Chanel lanzará en 2023 son máximas. Una joya que la artista y su equipo están cuidando con mimo. Ejemplo de ello es la colaboración, mano a mano, que la artista cubana está realizando con la 13 veces nominada al Oscar, Diane Warren.

La estadounidense ha estado detrás de grandes éxitos, canciones que triunfaron hace años y que hoy en día siguen sonando. Aunque muchas de ellas están relacionadas con el mundo del cine, Diane Warren ha trabajado para artistas de la talla de Tina Turner ("Don't Turn Around) o Michael Bolton ("Missing You Now"). Suyas son también "Un-Break My Heart" de Tony Braxton, "If I Could Turn Back Time" de Cher, "I Was Here" de Beyoncé o "Rhythm of the Night" de DeBarge.