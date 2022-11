Puede parecer un titular clickbait, pero nada más lejos de la realidad. La madre de Diego Torres estuvo en el espacio y no, no era astronauta, era cantante. La voz de Lolita Torres fue la que llenó el vacío de la aeronave del primer hombre en viajar al espacio exterior. "Mi madre era cantante, se llamaba Lolita Torres. Había un astronauta que se llamaba Yuri Gagarin que era fanático de mi mamá y cuando se fue al espacio se llevó sus canciones", le explica el cantante a su compañera La Cebolla en Dúos increíbles. La pareja está trabajando para conocerse mejor, aunque historias tan alucinantes como esta puedan resultar un tanto surrealistas para la joven.

Ocurrió el 12 de abril de 1961. Ese año, el Vostok 1 despegó de suelo ruso, a bordo viajaba Yuri Gagarin y sus canciones favoritas, que resultaron ser las de Lolita Torres. Si Gagarin fue el primer hombre en el espacio, ella fue la primera cantante que lo consiquistó.

Diego Torres no se olvida de su madre Lolita Torres

"La música de mamá tocó los corazones de millones de personas y hasta llegó al espacio. No pasa un día sin que no piense en ella y lo feliz que me hace ser parte de su historia y de algún modo continuarla", son las palabras de Diego Torres, que después de 20 años, no se olvida de su madre. Cada aniversaro de su muerte le dedica orgulloso una publicación en sus redes sociales. "Hoy hace 20 años que te fuiste y todavía me seguís dando señales de que me acompañas en la vida. [...] Viejita querida, ¡quédate tranquila que estoy bien! Igual, no dejes nunca de estar ahí cerca", escribía el mes pasado, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento.