"Color esperanza" es universal, una canción que todos hemos cantado y que ha ayudado a muchos en momentos difíciles, también durante el coronavirus. Diego Torres, participante ahora de Dúos increíbles, es su intérprete: la canción se incluyó en su disco Un mundo diferente, lanzado en 2001, y desde entonces se ha convertido en un verdadero himno, llegando incluso a cantarla frente al papa Juan Pablo II. Pero "Color esperanza" también ha originado un desencuentro muy público entre Diego Torres y Coti, uno de los compositores del tema.

Esta es la historia detrás de "Color esperanza" Diego Torres ha publicado nueve discos y se ha alzado con varios Grammy Latino. Además, le han nominado tres veces a los premios Grammy, pero una canción destaca especialmente de su larga carrera. "Color esperanza" se lanzó en 2001, antes de que naciera YouTube, pero sus cifras en la plataforma, con más de 127 millones de visualizaciones, ya demuestran lo muchísimo que significa para millones de personas. Diego Torres figura entre los autores de la canción, compuesta también por Coti y Cachorro López. Su letra fue escrita en un "95%" -como diría Cachorro López en 2019- por el propio Coti, a quien todos conocemos por canciones como "Antes que ver el sol" o "Nada fue un error". ¿Qué inspiró a Coti para escribir "Color esperanza? Según contó en La azotea de TRECE, su paternidad. "Esta canción, si escuchas la letra, me la escribí a mí mismo, cuando no encontraba una salida. Ser padre en un país en crisis, en una situación opresiva y complicada… Me lo cuento a mí en el espejo", afirmó, según recoge Cadena 100.

¿Por qué se enfadaron Diego Torres y Coti? Alrededor de 18 años después de que "Color esperanza" se convirtiera en un éxito global, Diego Torres y Coti acabaron protagonizando numerosos titulares, y todo por la autoría de la canción. En el centro de la polémica se encontraba una entrevista concedida por Diego Torres a La Vanguardia en el que solo se le nombraba a él como autor, sin mención a Coti Sorokin ni Cachorro López. El periódico llegó a manos de Coti, que mostró su enfado el 2 de septiembre de 2019 en Instagram. "Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", dijo el cantante de "Antes que ver el sol", señalando fragmentos de la entrevista. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Coti Sorokin (@cotioficial)“ “ Un par de días después recogió las declaraciones de Cachorro López, también compositor del tema, en Radio con vos. "La verdad es que la música la hicimos Coti y yo y la letra la hizo Coti en un 95%", aseguró Cachorro, una afirmación que Coti recuperó para dar su versión. "A mi mas que a nadie me entristece todo esto. Y por eso me callé la boca durante años. Pero esta vez no quise. La única intención es que Diego deje de hacer eso que es feo y lo hizo mucho tiempo. Gracias a todos y antes que nada les pido perdón a los amantes de LA CANCIÓN", dijo el argentino. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Coti Sorokin (@cotioficial)“ “ Entretanto, La Vanguardia habló con Diego Torres y Coti para recoger sus versiones, un artículo del que se hizo eco Torres el 4 de septiembre en Instagram: "Acá aclarando el malentendido para que nadie se sienta ofendido". Recogió además algunos fragmentos del texto en el post, como la afirmación de Coti de que "los tres cobramos derechos en proporciones diferentes" y el mea culpa por parte del periodista al no mencionar a Coti y Cachorro López en la entrevista de la polémica. Diego Torres, por su parte, aprovechó la noticia para lanzar un mensaje a los coautores de "Color esperanza": "Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Diego Torres (@diegotorresmusica)“ “