¡Comienza la cuenta atrás para Eurovisión Junior 2022! En menos de dos semanas tendrá lugar en Ereván la final de la vigésima edición del certamen infantil. Carlos Higes luchará con "Señorita" por alzarse con el segundo triunfo de España en Eurovisión Junior. El representante español lo tiene todo listo para llegar a Armenia y triunfar: una canción pegadiza, un baile espectacular y un equipo con mucha energía.

Pero Carlos no compite solo. Otros quince países intentarán llevarse el 'mini' micrófono de cristal y el privilegio de unirse a la lista de ganadores de Eurovisión Junior. Las encuestas de votaciones, los sondeos y las visualizaciones de YouTube sitúan a Carlos Higes entre los favoritos para ganar el concurso.

A diferencia del Festival de Eurovisión, en la versión junior se puede votar por España de manera online y gratuita. El próximo 11 de diciembre, y durante los dos días previos, los espectadores del certamen podrán votar por sus canciones favoritas. Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo, a las 16:00 horas y volverán a abrirse tras las actuaciones durante 15 minutos.

Eurovisión RTVE lanza también su propio sondeo para averiguar qué canciones tienen más opciones de ganar el certamen. La votación estará abierta hasta el 2 de diciembre a las 8 de la mañana. Los resultados se desvelerán durante el programa especial del 'Eurovermú' del próximo viernes. A diferencia del Eurosondeo que hizo Eurovisión RTVE el pasado mes de mayo en el que no se podía votar por España, en esta ocasión los usuarios tendrán la oportunidad de votar por nuestra candidatura.

"Pakëz Diell" de Albania, "Dance!" de Armenia, "Oh maman!" de Francia, "I Believe" de Georgia, "Solas" de Irlanda, "Bla Bla Bla" de Italia, "Jer-Ana (Mother Earth)" de Kazajistán, "Životot E Pred Mene" de Macedonia del Norte, "Diamonds In The Skies" de Malta, "La festa" de Países Bajos, "To The Moon" de Polonia, "Anos 70" de Portugal,"Lose My Head" de Reino Unido, "Svet Bez Granica" de Serbia, "Nezlamna (Unbreakable)" de Ucrania y "Señorita" de España son las candidatas.