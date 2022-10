Kejtlin Gjata representará a Albania en Eurovisión Junior 2022 con el tema "Pakëz diell", traducido como "A bit of sunlight" ("Un poco de luz solar"). La joven albana, ganadora del Junior Fest 2022, la preselección nacional, se impuso en una competición de 20 aspirantes. En Ereván, seguirá los pasos de Anna Gnebrea, intérprete de "Stand by you" en París el año pasado.

La cantante que participará en el certamen infantil proviene de Durrës. Esta ciudad situada en la zona costera del país está considerada como la más antigua en Albania y tras Tirana, la capital, es la segunda con mayor población. Seguramente, lo muestre en la postal de presentación que aparecerá en Everán antes de pisar el escenario del complejo Karem Demirchyan.

Además de la música, a la joven promesa le encanta escribir poesía y pintar. Asimismo, pasa mucho tiempo junto al mar y disfruta de estar cerca de la naturaleza.