Ya no son dos, sino tres. El trío formado por Jovan, Lara e Irina representan a Macedonia del Norte con "Zivotot e pred mene" en Eurovisión Junior 2022. A finales del mes de junio descubrimos que el país del sureste de Europa seleccionó, mediante unas audiciones a puerta cerrada en la televisión pública, al dúo formado por Lara Trpceska e Irina Dazidovska. Finalmente, sobre el escenario del complejo Karem Demirchyan estarán acompañadas por el joven Jovan.

En Ereván defenderán el tema "Zivotot e pred mene" que significa "Mi vida ante mi". Entre los compositores de la canción está el nombre de Daro Dimitrow, autor de numerosas candidaturas de Macedonia del Norte en Eurovisión y de otros países que forman la península balcánica como Albania, Serbia o Montenegro. "Loco loco", de Serbia 2021, o "Proud", de Macedonia 2019, son algunos de los temas.

Desde muy pequeña, Lara es una amante de las artes, mostrando un gran interés por la música, el ballet, la literatura y el teatro. Ser una gran violinista le ha permitido participar en numerosos concursos y espectáculos, donde conoció a su gran amiga Irina.

Irina toca el piano y forma parte del Coro Infantil Piccolo, con el que tuvo la oportunidad de actuar con la Orquesta Filarmónica de Macedonia del Norte. Jovan, el tercer abanderado del país, comparte la misma pasión que sus compañeras. Entre su palmarés, posee una serie de premios y títulos incluyendo el subcampeonato en la Copa Mundial de Hip-Hop 2018.

Letra de "Zivotot e pred mene"

Poraka me razbudi,

Toj od takt pak me izvadi,

Drugarka mi, mi pokaža,

negova “insta” objava

Ne znam zoshto vaka parvi,

Pak se fali pred drugari,

Deka sum mu devojka!

Životot pred mene e,

Sekoj nov den prekrasen e,

Ima vreme za sakanje,

Ushte rano e – pred mene e,

Siekoj nov den prekrasen e,

Ima vreme za sakanje

Ic gajle ne mi e!

A rano e,

a rano e, za sakanje

Taa e opasna shmekerka,

Vo shkolo glumi modna ikona,

Ne e svesna ke mi padne v pregratka,

Lesno kako dva I dva, prosta matematika!

Minuva , pa ke namigne,

Dofrla i misli interesen e,

Neka si sonuva, ne objasnuvam,

Hemija mi treba, a ne matematika!

Ne znam zoshto vaka parvi,

Pak se fali pred drugari,

Deka si mu devojka

I have my life ahead of me,

Every new day is perfect to me,

I’ll save love for another time…

I have my life ahead of me,

Every new day is perfect to me,

I’ll save love for another day,

SoI don’t really care.

I don’t really care,

For you anyway,

For you anyway, Nah ah

Ima denovi za sakanje,

Toa ne mi treba, ne, ne,

Živorot pred mene e,

a ushte rano e

Životot pred mene e,

Sekoj nov den prekrasen e,

Ima vreme za sakanje,

Ushte rano e .

A rano e,

a rano e, za sakanje

Mhm