Faltan 16 días para que Carlos Higes ponga a bailar a toda Europa con "Señorita". El representante español se subirá el próximo 11 de diciembre al escenario del complejo Karem Demirchyan de Ereván, sede de Eurovisión Junior 2022. El valenciano ya lo tiene todo listo para triunfar: una canción pegadiza, una puesta en escena llena de energía y una coreografía increíble diseñada por la bailarina Vicky Gómez.

Carlos lleva todo el mes de noviembre trabajando muy duro para que la actuación del próximo mes de diciembre sea perfecta y conquiste a toda Europa. Pero el joven de 11 años no está solo en esto, detrás de la candidatura española también se encuentran Marie-Sophie Kreissl, directora creativa, y Natalia Calderón, directora vocal.

La bailarina y coreógrafa Vicky Gómez ha creado un baile "que transmite mucha energía, pasión e invita a divertirnos". El representante español estará acompañado por cuatro bailarines: Juan Diego Álvarez, Mauro Cano, Adrián Millán y Felipe Martín. Son los mismos chicos que estuvieron presentes durante la grabación del videoclip en Valencia a finales de octubre. "Lo que estamos viendo apunta a muchas maneras, es muy potente y cada vez estoy más orgullosa de ellos y de formar parte de algo tan bonito", apostilla la coreógrafa.

Carlos Higes y su equipo de baile ensayan la puesta en escena de Eurovisión Junior 2022 Santiago Gómez

“Todo el mundo va a querer aprenderse la coreografía porque es chulísima (Carlos Higes)“

"Cantar y bailar a la vez es muy difícil pero Natalia, Vicky y Marie-Sophie me están ayudando mucho para que todo salga perfecto. Estoy súper emocionado de representar a España en Eurovisión aunque también siento un poco de responsabilidad porque lo quiero hacer genial para que toda España se sienta orgullosa de nosotros", cuenta el joven Carlos durante los ensayos que está realizando en Prado del Rey. "Vamos a ver bailar a Carlos, pero no todo el rato. Tenemos que ir regulando para que su voz no se vea afectada", comenta la coreógrafa.

Carlos Higes durante los ensayos de "Señorita" en Prado del Rey Santiago Gómez

Para ello, el joven cuenta con la mejor de las ayudas, la de Natalia Calderón. La directora vocal colabora estrechamente en la candidatura de Eurovisión Junior desde 2019. La coach ha trabajado con Melani García, Soleá, Leví Díaz y ahora con Carlos Higes.

“Estoy avanzando en todos los detalles vocales que me gustaría que luego se reflejaran en la actuación final (Natalia Calderón)“

"Lo que estoy haciendo es integrar el trabajo de voz con el movimiento corporal. Por un lado estoy viendo donde caen las palabras mientras baila y por otro lado estoy trabajando para que vaya teniendo más fondo, para que no se sienta ahogado", cuenta la directora vocal. "Con todo este trabajo bien ensamblado vamos a llegar muy bien a Armenia", sentencia Calderón.

Carlos Higes ensaya con Natalia Calderón la técnica 'Lax Vox' Santiago Gómez

La coreógrafa reconoce que ha sido muy fácil trabajar con Carlos Higes: "Es un gusto cuando tienes a alguien con una mente tan abierta, con ganas de aprender. Ha sacado una faceta de bailarín que me tiene asombradísima". Vicky Gómez también destaca la buena vibra que hay entre Carlos y su equipo de baile: "Han hecho un grupo súper bonito y eso es muy importante. Toda esa buena energía la vamos a ver sobre el escenario de Ereván".

Aunque la coreografía que se verá el próximo 11 de diciembre no será igual que la que se vio en el videoclip de "Señorita", hay algunos elementos que se han mantenido como el #SeñoritaChallenge. "Ha habido varios cambios para el cambio de concepto y para encajar la parte creativa. El estilo más protagonista es la danza urbana pero si que va a haber un momento más flamenco para destacar la marca España".

“Vamos a ver a Carlos y a su grupo de amigos haciendo una fiesta y disfrutando de lo que más le gusta: cantar y bailar (Vicky Gómez)“

Vicky Gómez ha trabajado mano a mano con la escenógrafa Marie-Sophie Kreissl para la puesta en escena de España. Por segundo año consecutivo, la austríaca repite con la delegación española. Su objetivo es diseñar una atractiva escenografía para "Señorita". "Aún no podemos avanzar mucho pero van a haber cambios de cámara muy rápidos y efectos especiales", confiesa Marie-Sophie. "Queremos usar los ojos de Carlos para contar la historia de la canción, las emociones son muy importantes en Eurovisión", añade.

Vicky Gómez y Marie-Sophie Kreissl durante los ensayos Santiago Gómez

Todo el equipo está muy satisfecho con el trabajo realizado y confían en triunfar en Europa. "Vais a flipar con la coreografía, con la puesta en escena y con la voz de Carlos", dice Juan Diego, uno de los bailarines de Carlos Higes. "Los ensayos están siendo intensos pero poco a poco vamos interiorizando el baile y está quedando genial", añade Adrián. "Es muy difícil ganar, pero todo esfuerzo tiene su recompensa", sentencia el representante español.

¿Será Carlos el ganador de Eurovisión Junior 2022? ¡Descúbrelo el 11 de diciembre a partir de las 16.00 horas en La 1 y en RTVE Play!