No falta ni la alegría ni la fiesta, pero tampoco el baile. Estos tres ingredientes son las pílgodras imprescindibles del videoclip de "Señorita", el tema con el que Carlos Higes representará a España en el Festival de Eurovisión Junior 2022. El joven valenciano ya tiene listo el dinámico y alegre videoclip que servirá como carta de presentación de la candidatura española.

El videoclip, grabado íntegramente en Valencia, ha sido dirigido por Pepo Alfaro. El objetivo del director artístico era mostrar a Carlos pasándoselo bien, rodeado de sus amigos y disfrutando de la música: "Trabajar con Carlos ha sido una maravilla. Es un chaval muy joven pero con muchísimo talento. Todo lo que hace funciona. Se pone delante de la cámara y aporta, propone. Todo ha sido positivo”, explica Pepo Alfaro sobre trabajar con Carlos Higes.

La producción para conquistar Europa el próximo 11 de diciembre ha sido compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down. "Señorita" invita a todos los niños de Europa a unirse a una fiesta urbana y disfrutar de un verano lleno de luz, felicidad y baile. Al valenciano le conquistó la canción desde que la escuchó por primera vez: "Me encanta, es un bombazo, está hecha para mí . Se llama 'Señorita' pero podría llamarse perfectamente 'Carlos Higes'", afirma el representante español.

Otro de los objetivos del vídeo ha sido enseñar Valencia a Europa desde un punto de vista más urbano . Entre los puntos más destacados de la grabación se encuentran los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Pont del Regne e inmediaciones grafiteras a orillas del río Turia. La idea de grabar en Valencia fascinó a Carlos desde el principio: "Me ha encantado grabar el videoclip en mi ciudad, así la gente que lo vea puede conocer más lugares de Valencia. Ha sido un puntazo". asegura ilusionado.

From Valencia... to the World

Vicky Gómez, coreógrafa: “Carlos me transmite una energía muy buena"

Al frente de la coreografía de "Señorita", tanto en el videoclip como en la puesta en escena que llevará Carlos Higes a Armenia, estará Vicky Gómez, prestigiosa coreógrafa que ya ha trabajado con la delegación española en Eurovisión Junior con Soleá (2020) y Levi Díaz (2021). La bailarina ha creado una coreografía pensada específicamente para el rodaje del videoclip. "Lo primero que he querido hacer ha sido conocer a Carlos para saber cuál era su energía, su tipo de movimiento… y me he llevado una súper sorpresa. Es impresionante el rollo que lleva dentro y el carisma que tiene".

El baile que ha creado Vicky Gómez para la ocasión mezcla lo urbano con lo latino y alguna pincelada de flamenco: "Lejos de renegar de nuestras raíces, tenemos que potenciarlas. Toda Europa tiene que saber que somos España. Tenemos una cultura maravillosa", cuenta la coreógrafa.

La coreógrafa Vicky Gómez durante el videoclip de "Señorita" de Carlos Higes RTVE

Para Carlos Higes, trabajar con Vicky Gómez ha sido un regalo: "Es una persona maravillosa, me lo ha puesto super fácil. Cada vez que no entendía algo ella me ha ayudado muchísimo. El representante español también ha comentado que la coreografía jugará un papel muy importante en Ereván. “Si la coreografía del videoclip os ha gustado, esperaos a la de Ereván, que va a ser muy potente”.

En el videoclip Carlos Higes aparece acompañado por un cuerpo de baile formado por cuatro niñas y cuatro niños: Felipe, Arantxa, Alexandra, Juan Diego, Alba, Mauro, Adrián y Mónica. "Hemos hecho un grupo de amigos muy guay, lo hemos pasado genial grabando el videoclip", cuenta Carlos sobre sus compañeros. "Se ha creado una energía muy buena entre Carlos y los bailarines. Son todos unos maquinas", sentencia Vicky.

Carlos Higes con los ocho bailarines en el videoclip de "Señorita" RTVE

Lo urbano del videoclip también se refleja en el vestuario que lleva Carlos Higes y sus bailarines. El predominante blanco se fusiona con el azul y el amarillo que llevan los jóvenes en sus prendas y que tanto caracterizan a la ciudad de Valencia. Los graffitis son el dibujo predominante en las sudaderas de los pequeños, así como las olas del mar Mediterráneo estampadas en la sudadera de Carlos. "El vestuario está basado en la canción, tiene un rollo muy urbano, juvenil, habla de Valencia, Ibiza, la playa...", comenta Raúl Amor, figurinista de RTVE y encargado del vestuario en el videoclip de "Señorita".