Carlos Higes, representante español para Eurovisión Junior 2022, que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Ereván (Armenia), ya tiene lista su canción. Se llama ‘Señorita’, un tema pop latino muy pegadizo, alegre y bailable preparado para conquistar el corazón de los espectadores de toda Europa. “Yo creo que Europa entera va a bailar, es un bombazo de canción”, ha afirmado el joven artista.

“La canción me transmite mucha energía, tiene una fusión entre lo urbano y lo latino, que me encanta. En el videoclip he sentido que teníamos que generar ese ambiente de fiesta y de celebración donde el baile es muy protagonista”, ha explicado Vicky, feliz de repetir experiencia en Eurovisión Junior. “Es uno de los trabajos más importantes que he hecho y no puedo estar más encantada por lo que significa trabajar en un evento de esta magnitud, una fiesta de la música”, ha dicho.

“Lo primero que he querido ha sido conocer a Carlos para saber cuál era su energía, su tipo de movimiento… y me he llevado una súper sorpresa. Me contaba que nunca ha bailado pero, nos hemos puesto a trabajar, y ha sido impresionante el rollo que lleva dentro y el carisma que tiene. Creo que va a hacer un papelazo en Eurovisión Junior”, ha dicho.

‘Señorita’





Llevo una imagen dentro de mí

Un verano en el que todo es reír

Arena blanca llena de sol

Y en esa playa apareces tú

Bajo la luna llena de luz

Cuando se escucha un ritmo a tambor

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa

From Valencia to Ibiza

I think of you de noche y dia

We gonna sing la melodía

Mi corazón te necesita

Qué bonita

es la vi-vida

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Todos juntos,

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita

A las estrellas voy a pedir

Un sueño donde quiero vivir

Toda la vida y no despertar

Es que en palabras no se decir

Lo que este ritmo me hace sentir

Un mundo nuevo para explorar

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa

From Valencia to Ibiza

I think of you de noche y dia

We gonna sing la melodía

Mi corazón te necesita

Qué bonita

es la vi-vida

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Todos juntos,

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita

Es un verano de amor

Porque para un soñador

No existen límites ni fronteras

Mañana siempre vendrá

Ahora no importa ná

Con este ritmo, fiesta, a bailar! Súbelo!

Baila conmigo señorita

La música es infinita

Come on and give me tu sonrisa

From Valencia to Ibiza

I think of you de noche y dia

We gonna sing la melodía

Mi corazón te necesita

Qué bonita

es la vi-vida

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Todos juntos,

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita iaiaia

Baila lalalala

Tú conmigo, yo contigo

Baila conmigo señorita