Carlos Higes, representante español para Eurovisión Junior 2022, ya se encuentra grabando la canción con la que representará a España el próximo 11 de diciembre en Ereván, Armenia. El joven valenciano de 11 años ha comenzado a grabar esta semana en Madrid el tema que defenderá en el el recinto Karen Demirchyan de la capital armenia, un estadio cubierto situado en el Monte Tsitsernakaberd, en la final de la vigésima edición del certamen infantil.

El representante español se ha mostrado muy feliz de poder grabar la canción con la que defenderá a España en Eurovisión Junior. "Tengo muchas ganas de escucharla y de saber cómo va a ser", ha comentado el joven durante una de las sesiones en el estudio. "Llevo mucho tiempo trabajando con ella y ya estar aquí es un esfuerzo"; ha añadido Carlos.

“Me gustaría cantar una canción pegadiza que se te meta en la cabeza y que no pares de bailarla”, dijo el representante de España durante la rueda de prensa de presentación del pasado 4 de octubre. Aún no podemos saber qué género musical cantará en Ereván, pero muy pronto conoceremos más detalles de la octava participación de España en la versión infantil de Eurovisión. Lo que tiene muy claro el pequeño Carlos es que va a Armenia "para ganar". "No sé cómo vamos a quedar, pero daré lo mejor de mí para traernos la victoria."

Carlos Higes junto a Mario, Roberta y Jesús durante la grabación de su canción para Eurovisión Junior RTVE

Carlos Higes cuenta con una voz versátil de amplio registro, muy buena afinación y un color de voz que se mantiene en todos los registros. El representante español suma además una presencia en el escenario que desprende inocencia y naturalidad. El escenario de Ereván no será el primero que pise, el joven valenciano ha participado en varios concursos de talento en televisión como 'La Voz Kids' e 'Idol Kids'.

Carlos Higes junto a Maria Eizaguirre en el estudio de grabación RTVE

El representante español estuvo en el Eurovermú hablando sobre cómo se siente tras ser elegido para participar en el certamen infantil. En el programa, el artista nos confesó que su pasión por la música nace desde que estaba en la cuna, cuando su abuela le cantaba canciones de Isabel Pantoja para que se quedara dormido.

La 'coach vocal' Natalia Calderón ha estado presente durante la grabación Natalia Calderón, la coach vocal de las tres últimas representaciones españolas en Eurovisión Junior: Melani García, Soleá y Levi Díaz, ha estado presente durante la grabación del tema de Carlos Higes. Calderón es una cantante profesional, actriz, compositora, profesora de canto y productora teatral y fue profesora de Voz y Movimiento en OT 2020. Tiene una amplia formación en patología y perfeccionamiento vocal. Actualmente es coach vocal residente en el Musical A Chorus Line, producido por Antonio Banderas. Además, Calderón fue la presidenta del jurado del Benidorm Fest 2022. Carlos Higes junto a Natalia Calderón en el estudio de grabación RTVE