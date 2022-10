Ha llegado la hora de escuchar y conocer un poco más a los 18 artistas que competirán el próximo mes de febrero en el Benidorm Fest 2023, la preselección española para elegir la canción que representará a España en Eurovisión 2023. Se acabó la espera. Tras el anuncio oficial de los seleccionados el pasado martes, RTVE ha emitido 'Benidorm Fest: los elegidos', una gala especial presentada por Julia Varela y Rodrigo Vázquez en el que se ha presentado a los 18 artistas que forman el cartel de la segunda edición del concurso: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Durante el programa hemos conocido muy de cerca a los 13 solitas, 4 grupos y el único dúo que participarán en el Benidorm Fest 2023. La gala ha sido una presentación oficial para el público y una oportunidad para conocer sus trayectorias profesionales, por qué decidieron emprender esta nueva aventura musical e incluso darnos alguna pista de la canción que defenderán en el concurso de la ciudad alicantina. Por la gala también han actuado Pastora Soler, representante de España en Eurovisión 2012; Miguel Poveda, participante de 'Dúos increíbles'; Karina, representante de España en Eurovisión 1971 y el grupo OBK,

El programa marca el final del proceso de selección que RTVE comenzó el pasado 1 de septiembre para buscar al próximo representante de España en Eurovisión. Un proceso que finalizó el pasado 10 de octubre con la recepción de 876 candidaturas y que culminó este lunes 24 con la selección final de los

Meler canta “Que te vaya mal”, una carta al desamor Los chicos de Meler han sido los encargadas de abrir la gala especial de presentación del Benidorm Fest 2023. Jonathan, Javier y Lorenzo son tres amigos que pasaron de patearse las calles de Londres buscando su sonido a encontrarlo en el metro de Madrid y convertirse en una promesa del pop español. "En el metro pasan muchas cosas, es un sitio donde no sabes que va a pasar, hemos vivido muchas historias", le han contado a Julia Varela después de su actuación. En cuanto al tema con el que participarán en el Benidorm Fest han dicho "Es una canción que la gente no se espera de nosotros, va a conectar con cualquiera en Europa". La banda ha cantado esta noche "Que te vaya mal", su último single en el que exploran otros géneros más allá del pop. El espíritu buenrollero de Meler ha conseguido poner en pie a todo el público. Eurovisión Actuación de Meler en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Meler interpreta "Que te vaya mal", un tema con el que cantan al desamor, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Aritz Aren interpreta "Train Wreck" y "Arcade”, canción ganadora de Eurovisión 2019 Aritz Aren ha conseguido traspasar la pantalla y emocionar a todos con su actuación en la gala 'Benidorm Fest: los elegidos'. El cantante, bailarín y actor ha cantado dos temas, "Train Wreck" del británico James Arthur y "Arcade" de Duncan Laurence, ganador del Festival de Eurovisión 2019. Las dos canciones las ha interpretado con la compañía de una pianista, creando una atmósfera La carrera profesional de Aritz ha estado enfocada principalmente en la danza. El joven de 30 años ha formado parte de producciones musicales y audiovisuales a nivel nacional e internacional. Además, en 2019 se proclamó subcampeón del concurso 'Fama, ¡A Bailar!'. Durante la entrevista previa a su actuación, Artiz ha hablado de la importancia del baile en las actuaciones. Eurovisión Actuación de Aritz Aren en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Aritz Aren versiona dos temas "Train wreck", de James Arthur y "Arcade", del ganador de Eurovisión 2019, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm... Ver ahora

Rakky Ripper canta “Donde stass??”, un tema para levantar el ánimo La andaluza Rakky Ripper ha sido la cuarta en subirse al escenario de la gala especial que RTVE ha preparado para presentar a los 18 artistas del Benidorm Fest 2023. Se llama Raquel, nació en Granada en 1995 y empezó a recorrer el mundo de la música con 15 años de forma autodidacta. "Empecé un día hacer música por mi cuenta, a producir, a grabarme en casa, y así surgió Rakky Ripper", ha dicho la granadina tras actuar sobre el escenario. Rakky Ripper ya probó suerte en Operación Triunfo, ¿qué pasó? Esta noche ha cantado "donde stass??" uno de los temas de su segundo álbum. El primer álbum de la cantante, "Neptune Diamond", llegó en 2019, el cual posicionó a la artista como una de las pioneras del hyperpop en España. "Es pop electrónico pero viene mucho de la corriente de la música de los 2000", ha contado la artista a Rodrigo Vázquez. Eurovisión Actuación de Rakky Ripper en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Rakky Ripper interpreta "Donde stas??", uno de sus singles, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Vicco interpreta “Memoria de pez” Victoria Riba es el nombre de la artista catalana detrás de Vicco. Apadrinada por Alejandro Sanz, produce, Vicco interpreta y compone sus propios temas. Como artista independiente, ha logrado sumar un total de 2,5 millones de streams en todas las plataformas digitales. En la actualidad, trabaja con Sony Music Spain en su nuevo álbum y proyecto renovado. "Estaba a punto de hacer la siesta cuando me llamaron para participar en el Benidorm Fest, fue un momentazo", le ha contado a Julia Varela tras su actuación. Esta noche ha cantado, acompañada de un guitarrista, "Memoria de pez", un tema con el que ha mostrado su gran voz. La propuesta de Vicco para el Benidorm Fest podría resumirse en un viaje emocional: "No puedo contar mucho, pero puedo decir que es un viaje por sensaciones, momentos, situaciones, épocas... Os va a encantar", ha dicho la artista catalana. Eurovisión Actuación de Vicco en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Vicco interpreta "Memoria de pez" en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Famous canta “Hoy ya no” haciendo un derroche vocal espectacular A Famous lo conocimos en 2018 cuando participó en ‘Operación Triunfo’, el talent musical de RTVE del que resultó ganador. El cantante y compositor español de ascendencia nigeriana no ha parado desde entonces y continúa inmerso en la preparación de su nuevo proyecto musical, que fusionará sonidos urbanos, afrobeat, reggaeton y pop en castellano. Esta noche ha cantado "Hoy ya no", uno de sus temas más exitosos con en el que ha vuelto a demostrar el gran derroche vocal. El ganador de OT 2019 ha dado algunas pistas de cómo será la canción con la que luchará el próximo mes de enero por representar a España en Eurovisión: "Es algo muy diferente, vengo de explorar en el reguetón y la música afro". Eurovisión Actuación de Famous en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Famous interpreta "Hoy ya no", lanzado en 2020, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

E’FEMME canta “Vroom vroom”, el primer sencillo de la girlband Sandy, Melania, BUBU y Lottie han salido al escenario con una fuerza arrolladora. Ellas son E'FEMME, una girlband española formada en 2019 en Madrid y que con la ayuda de sus amigos han sido capacer de sacar el proyecto en el que tanto creen adelante. "Es el sueño de toda mi vida", ha dicho BUBU entre lágrimas tras bajar del escenario. El grupo ha cantado "Vroom vroom", uno de sus temas más conocidos. La canción fue publicada en febrero de 2021 y ya acumula más de 85 mil visualizaciones en YouTube. Eurovisión Actuación de E'FEMME en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 E'FEMME interpreta "Vroom Vroom", el primer single de la girlband, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Sharonne canta al ritmo de Donna Summer y Whitney Houston La ganadora de Drag Race España 2 nos ha regalado una de las actuaciones más espectaculares de la noche. La drag queen ha hecho un medley con dos de las canciones más bailables de la historia: "Last Dance" de Donna Summer y "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston. Sharonne, el nombre artístico de Cristóbal Garrido, comenzó en el teatro amateur donde dio sus primeros pasos. A pesar de empezar a estudiar administración, decidió dejarlo de lado y volcarse por completo con el mundo de la interpretación y de la danza, formándose en la Escuela TRAM Expressió y en la Escuela de CO&CO, ambas en Barcelona. En cuanto a la canción que interpretará en el Benidorm Fest, la drag ha confesado que ha compuesto un tema pensando en la vida y en ella misma: "Tienes que ir a por lo que quieras. La vida está para vivirla, y a veces nos olvidamos." Eurovisión Actuación de Sharonne en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Sharonne interpreta "Last dance" y "I wanna dance with somebody" en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Megara canta “Hocus pocus”, el último single de la banda de rock El rock ha sonado con fuerza en el escenario de 'Benidorm Fest: los elegidos'. Megara, tal y como se definen ellos, son un "concepto" más que una banda. Son una forma de vida, un universo entero y la mezcla perfecta entre lo siniestro y el algodón de azúcar. Pol (Batería), Pablo (Bajo), Rober (Guitarra/Coros) y Kenzy (Vocalista) nos han interpretado esta noche "Hocus Pocus", el último single de la banda. "Tenemos una asignatura muy pendiente en España con el rock y para nosotros sería un honor ser la primera banda de rock que representa a España en Eurovisión", ha dicho la vocalista de la banda tras su actuación. Eurovisión Actuación de Megara en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Megara interpreta "Hocus pocus", su último tema, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Agoney nos hace bailar con “Cachito” Agoney ha sido el encargado de darle el toque dulce a la noche. El concursante de 'Dúos increíbles' ha cantado "Cachito", uno de sus últimos singles y con el que ha puesto a todo el público a bailar. A Agoney le conocimos hace cinco años durante su paso por Operación Triunfo 2017 donde fue sexto. Tras su paso por OT, en 2019 presentó "Libertad", su primer álbum con el que fue número uno en ventas en todo el país. "Me he dado cuenta de que quiero cumplir mi sueño de representar a España en Eurovisión", le ha confesado Agoney a Julia Varela. El canario estuvo a punto de cumplirlo en 2018, en la gala especial de Operación Triunfo 2017 para escoger el representante de España para Lisboa, participó junto a Miriam Rodríguez interpretando "Magia", quedando en una quinta posición. Eurovisión Actuación de Agoney en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Agoney interpreta "Cachito", su último lanzamiento, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Alicie Wonder canta a piano “Decir adiós” Alice Wonder es uno de los rostros más reconocidos actualmente dentro de la música indie española. Con apenas 23 años, la artista/compositora madrileña ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una madurez artística que puede llegar a asustar a los más veteranos. En mayo de 2021 publicó su primer álbum 'Que Se Joda Todo Lo Demás', un trabajo que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales. El pasado mes de julio Alice Wonder realizó una emotiva actuación en el homenaje a las víctimas del Covid-19 en Madrid. Esta noche ha vuelto a emocionarnos a todos interpretado a piano "Decir adiós", uno de los temas más especiales de su repertorio. En cuanto a su participación en el Benidorm Fest 2023, la madrileña ha dicho que "es un reto, una meta, un trabajo. Está siendo una experiencia increíble y muy divertida". Eurovisión Actuación de Alice Wonder en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Alice Wonder interpreta "Decir adiós", publicado en 2021, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

La trapera Fusa Nocta canta "Luz bajita" Detrás de Fusa Nocta se encuentra Miriam Nares Signes, una joven cantante de trap que se hizo famosa gracias a su actuación en Factor X en 2019. A pesar del poco tiempo que lleva en la indústria musical, la cantante ya ha actuado en varios festivales como el Arenal, Madcool o Dreambeach. La de Gandía cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram y durante los últimos meses ha estado trabajando en su nuevo proyecto. En cuanto a la canción con la que competirá en el Benidorm Fest 2023, Fusa Nocta no ha querido desvelar mucho: "Quiero que todo sea super secreto, pero la canción está dentro del género urbano". Esta noche ha cantado uno de sus temas más exitosos, "Luz bajita". Eurovisión Actuación de Fusa Nocta en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Fusa Nocta interpreta "Luz bajita", lanzado en 2022, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Las Twin Melody cantan "Ciao", el tema que comparten con Emma Muscat Las mellizas Paula y Aitana forman Twin Melody, un proyecto artístico que comenzó en redes sociales gracias sus versiones de canciones y coreografías para Instagram y TikTok, donde acumulan 18,2M convirtiéndose en las creadoras de contenido españolas más seguidas en la red social. Este mismo año lanzaron "Ciao", un single que ha contado con la colaboración de Emma Muscat, la representante de Malta en Eurovisión 2022. Precisamente este ha sido el tema escogido por las mellizas para cantar esta noche en la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. A las Twin Melody les encantaría representar a España en Eurovisión, se consideran eurofáns y sus actuaciones favoritas en Eurovisión han sido "Euphoria" de Loreen y "SloMo" de Chanel. Eurovisión Actuación de Twin Melody en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Twin Melody interpreta "Ciao", que cantan junto a Emma Muscat, en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023... Ver ahora

Sofía Martín canta “Tóxica”, el primer sencillo de la promesa del género dance La pasión por la música de Sofía Martín nace desde muy joven. Además, su educación multicultural tuvo una gran influencia en su música y contribuyó a su amor por los diferentes estilos. Su música está fuertemente influenciada por una mezcla de ritmos latinoamericanos contemporáneos y electrónicos. Tiene una presencia escénica encantadora y es capaz de encapsular sus melodías irresistibles, creando una atmósfera alegre para cantar y bailar. Esta noche ha interpretado "Tóxica", su primer sencillo con el que ya acumula más de 150 mil reproducciones en YouTube y con el que ha puesto a tararear a todo el público. A pesar de tener un gran éxito en las plataformas musicales, la artista aún no es muy conocida por el gran público. "No pasa nada, la gente escucha tu música y no te conoce", ha dicho Sofía Martín a Rodrigo Vázquez antes de salir a cantar. Estamos seguros que eso cambiará muy pronto tras su paso por el Benidorm Fest, la alicantina ha llegado al sitio correcto. Eurovisión Actuación de Sofía Martín en la gala de presentación de Benidorm Fest 2023 Sofía Martín interpreta "Toxica" en la gala de los 18 elegidos del Benidorm Fest 2023. Lanzó el tema en 2021 junto a Le Shuuk... Ver ahora