Otro músico que se ha unido a los NFT recientemente por una buena causa es el bajista de Black Sabbath. Geezer Butler anunció hace unas semanas que se metería de lleno en su primer proyecto de NFT para recaudar dinero para ayudar a Ucrania a través de distintas organizaciones benéficas como IFAW, Harmony Fund, Save The Children y UNICEF. Su colección es de edición limitada animada y cada NFT cuenta con música escrita original por el propio Butler.

“Another preview. I know that not everyone is an NFT fan but I had fun putting a story together for this art. This clip actually started it all. Kol had created a couple of @AVFCOfficial pics of grounds. If it has to do with the Villa & charity..I’m in. #StandWithUkriane pic.twitter.com/ziE58fljBP“