Últimamente no dejas de escuchar su nombre, y es que Oscar Isaac cuenta con todo a su favor para triunfar. Tiene estilo, personalidad, carisma, además de talento. Todas estas cualidades le han llevado a lo más alto de Hollywood. "Soy mitad guatemalteco, mitad cubano. O como lo llaman los directores de casting, étnicamente ambiguo", bromea el actor. Sus raíces latinas le han cerrado muchas puertas puertas. Sus apellidos Hernández Estrada quedaron en el olvido, así es como la industria lo "blanqueó". Lo hemos visto en grandes películas como la última de Star Wars o Dune, y también en exitosas series como Secretos de un matrimonio, donde comparte protagonismo con la ganadora del Oscar a mejor actriz, Jessica Chastain. Ahora es el chico de moda, la nueva estrella del Univeso Marvel. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Hace unas semanas le veíamos en la presentación de Moon Knight en Londres con una falda plisada gris hasta las rodillas del diseñador Thom Browne. No era la primera vez que le veíamos lucir esta prenda. Sus looks han llamado la atención de la industria de la moda.

Oscar Isaac destaca en cualquier alfombra roja. Es una cuestión de actitud y estilo . A sus 43 años, no se pone límites a la hora de vestir. En contadas ocasiones le hemos visto con el clásico traje negro, el actor prefiere darle color a sus looks. Los estampados de sus camisas y los complementos son habituales en él.

El beso 'sobaquero' a Jessica Chastain

Oscar Isaac y Jessica Chastain se hicieron virales en septiembre del año pasado. Los actores posaron en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y la química entre ellos era evidente. El actor se mostró muy cariñoso con su compañera de reparto en Secretos de un matrimonio, incluso le dio un beso en el brazo, muy cerca del sobaco. La imagen inundó las redes sociales y los rumores se dispararon hasta el punto de que Chastain tuvo que salir a dar explicaciones.

Jessica Chastain y Oscar Isaac EFE

"Fuimos juntos a la universidad, en Juilliard. Ambos estamos casados con otras personas. Somos amigos desde hace 20 años. Si aún no ha sucedido, no va a suceder. Lamento decírselo a todo el mundo porque sé que la gente se emocionó mucho con esto, pero es una cámara lenta y yo miro hacia delante. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que los fotógrafos se rieron", explicó la actriz en el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert.