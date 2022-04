"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris", con estas palabras pedía Will Smith perdón a través de sus redes sociales. La estrella de Hollywood se levantó de su asiento para abofetear a Chris Rock después de que este hiciera una broma de muy mal gusto sobre su esposa, Jada Pinkett. El momento quedará para el recuerdo y el debate sigue abierto. Todavía hay quien defiende y justifica su reacción. El último en pronunciarse al respecto ha sido Jim Carrey.

El protagonista de La Máscara no solo arremete contra Will Smith, sino que ataca también a todo Hollywood. "Me enfermó ver la ovación con la gente de pie", confiesa en una entrevista para el programa estadounidense CBS Mornings. "Creo que es una clara señal de que ya no somos el club de los guays".

Jim Carrey entiende el porqué Chris Rock no ha demandado a Will Smith, aunque él no hubiera hecho lo mismo: "Habría anunciado esta mañana que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre". El actor apoya la libertad de expresión, pero no la violencia: "Si quieres puedes gritar desde el público y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter, pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho palabras".

Cuando la presentadora del programa habla de que "las tensiones se intensificaron" entre Will Smith y Chris Rock, Jim Carrey lo niega. "No se intensificaron. Surgieron de la nada, porque Will tiene algo en su interior que está frustrado. Le deseo lo mejor, de verdad. No tengo nada en su contra. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no fue un buen momento. Opacó la oportunidad de brillar de quienes trabajan duro para llegar hasta ahí. Fue un acto egoísta", asegura.