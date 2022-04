El actor Will Smith ha pedido este martes disculpas al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Oscar de este domingo después de que este hiciese un chiste relacionado con su mujer. "Lamento profundamente mi comportamiento", ha asegurado en su perfil en la red social de Instagram.

Smith se levantó de su asiento y agredió a Rock por comparar a Jada Pinkett-Smith con la Teniente O'Neill por su problema de alopecia. "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", ha dicho al respecto, en un mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro.

“Here's Will Smith's full statement on the #Oscars incident: https://t.co/WrMBlz2gBy pic.twitter.com/k1u9aqsWjh“