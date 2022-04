Es actriz, directora y productora, pero el nombre de Jada Pinkett Smith está en boca de todos no por sus logros, sino por la bofetada que Will Smith le pegó a Chris Rock en los Oscar, un momento que ha dado muchísimo que hablar. Todo por una broma del cómico, que comparó a Jada Pinkett Smith, su mujer, con la Teniente O'Neil por su pelo, que lleva rapado por la alopecia que tiene. Pero Jada es mucho más que este momento. Te damos todas las claves.

Una de las primeras series de Jada Pinkett fue Un mundo diferente , en la que también salía Lisa Bonet. Más tarde fue una de las víctimas de Ghostface en Scream 2 , una película a la que siguieron Noche salvaje o Regreso al paraíso. En 2001 participó en Ali , protagonizada por su ya marido Will Smith, una costumbre familiar que también han repetido sus hijos Jaden (En busca de la felicidad, After Earth) y Willow (Soy leyenda).

Poderosa en Hollywood

Productora de diversas películas, entre ellas algunas de su marido e hijo (The Karate Kid, After Earth, Toda una vida en un año o incluso El método Williams, por la que Will Smith ha ganado el Oscar al mejor actor), Jada Pinkett Smith tiene su propio programa. Presenta junto a su hija Willow y su madre, Adrienne Banfield-Norris, el show Red Table Talk, donde precisamente le confesó a Will que había sido infiel.

Jada es una mujer poderosa en Hollywood, algo de lo que habló en 2015 en una entrevista de S Moda. "Más que decir que es difícil, diría que conlleva una serie de retos, pero estos siempre me han ayudado a seguir creciendo", aseguraba entonces. Un poder que demostró en 2016, cuando se unió al boicot de los Oscar por su falta de diversidad, como también hizo Spike Lee. Esta protesta convirtió a la actriz en uno de los blancos de las bromas de Chris Rock, presentador de aquella gala de premios. "Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", dijo en su monólogo de apertura, en el que también se refirió a Will Smith.