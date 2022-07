La historia de este matrimonio poliamoroso se remonta al verano de 2020, cuando el rapero August Alsina confesó en un programa de radio que había mantenido una relación con Jada Pinkett, la actual esposa de Will Smith. Dado el revuelo, fue la propia pareja la que dio la cara y aclaró el asunto. "Creo que debes decir de manera clara qué pasó. Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?", le preguntaba el actor a su mujer en 'Red Table Talk', el programa que ella misma presenta en Facebook. "Sí, y entonces yo me metí en enredo con August", explicaba Jada. Ahora es Will Smith quien, después de un año, habla abiertamente sobre su matrimonio.

La estrella de Hollywood ha concedido una entrevista a la revista GQ, ya que está a punto de publicar sus memorias. En ella habla de cómo ha cambiado su relación, que al principio fue monógama, aunque ya no lo sea. El actor reconoce que ambos se sentían "miserables" y que, por esa razón, decidieron abrirse y explorar nuevos caminos. Todos conocemos la relación extramatrimonial que Jada Pinkett mantuvo con el rapero August Alsina, pero Will Smith también ha tenido sus romances. "Tuvimos muchas discusiones sobre cómo es una relación perfecta o cuál es la manera exitosa de interactuar en pareja. Durante mucho tiempo la monogamia fue nuestra elección, pero sin pensar en esa opción como la única y perfecta manera de entender una relación", reconoce.

A él le costó más que a ella dar el paso: "Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Ella tenía familiares que tenían relaciones poco convencionales y creció de una manera distinta a mí". La pareja se casó en 1997 y, aunque a lo largo de estos 24 años han tenido sus altibajos, ahora están en su mejor momento. "Nos hemos dado plena confianza y libertad unos a otros, con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Para nosotros el matrimonio no puede ser una prisión. No quiero convencer a nadie, pero la experiencia de la libertad que nos hemos dado junto al apoyo incondicional es en mi opinión la definición más alta del amor", asegura.

Will Smith y Jada Pinkett tienen dos hijos en común, Jaden y Willow Smith. El actor tiene otro hijo, Trey Smith, fruto de su primer matrimonio con la empresaria Sheree Zampino, que duró tres años.

