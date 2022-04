¿Qué le pasa a Alain Delon para haber pedido el suicidio asistido?

Varios medios españoles publican que Alain Delon ha tomado una decisión vital sobre su futuro: morir en paz a través del suicidio asistido. Así lo ha hizo saber su hijo Anthony Delon en una entrevista para el medio francés RTL el 13 de marzo, durante la presentación de su autobiografía, Entre chien et loup (Entre el perro y el lobo, en castellano). Allí aseguró que su padre le ha pedido que sea él expresamente quien lo asista y realice los trámites necesarios cuando llegue el momento y él ha aceptado la petición de su padre y le ha prometido estar a su lado en sus últimos días. ¿Pero cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión?

Alain Delon pide un suicidio asistido por su hijo

El actor francés recordado por películas como Le samouraï (1967), la cual protagonizó junto a su expareja fallecida Nathalie Delon, El gatopardo (1963) o A pleno sol (1960), entre muchas otras, se ha mostrado en más de una ocasión a favor de la eutanasia y prefiere este método después de haber visto morir a Nathalie, madre de Anthony, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas que padecía.

Alain Delon ha sufrido mucho viendo a Nathalie Delon perder su vida poco a poco con una larga enfermedad. Junto a la actriz protagonizó Le samouraï (El silencio de un hombre, en castellano) en 1967 bajo las órdenes del director Jean-Pierre Melville. Alain y Nathalie Delon tuvieron una intensa relación de cuatro años y aunque se separaron, siempre se tuvieron una gran amistad y cariño mutuos. Pero en 2021, la actriz Nathalie Delon murió a los 79 años de edad tras no superar el cáncer de páncreas que padecía.

Los actores Nathalie y Alain Delon se conocieron en París, en 1962. AFP

Por otro lado, el actor sufrió un accidente cerebrovascular en 2019 que le ha perjudicado gravemente en su movilidad diaria. Y no es la primera vez que habla de eutanasia en público: "Estoy a favor de la muerte digna porque vivo en Suiza, donde es legal, y porque creo que es lo más lógico y natural", aseguró en una de sus últimas entrevistas. Cuando Alain Delon decida poner fin a su vida, su suicidio asistido podría ser con pentobarbital sódico, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso en pocos minutos e induce un coma profundo y produce la muerte en menos de una hora. Este barbitúrico fue desarrollado hace más de 100 años y se emplea tanto en las clínicas veterinarias y como en la inyección letal de Estados Unidos para la pena de muerte.

Después de haber trascendido la noticia, Alain Delon ha escrito una carta a modo de despedida: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas", escribe.